大陸 大陸焦點 特派現場

扯！同房兩患者體內遺留「鑽頭」　 醫院隱瞞半年：以為影響不大

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲兩人同病房同一天手術，接連出現鑽頭遺落體內，醫院認為「影響不大」隱瞞數月。 （圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

湖南祁陽市中醫醫院發生罕見醫療意外，兩名同日手術的患者竟接連被「遺忘」斷裂鑽頭在體內。醫院不僅未在術後告知實情，更在患者反映劇痛時百般推託。面對真相，院方竟宣稱是因「影響不大」才未通報。目前，這起離譜事件大陸衛健部門已介入處罰。

綜合陸媒報導，湖南祁陽市中醫醫院日前兩名同病房患者在同一天接受骨科手術後，竟都被遺留斷裂鑽頭在體內，直到患者轉院檢查才揭穿這起離譜的集體醫療事故。

該起事件受害人之一患者周先生於2025年3月11日在該院進行骨科手術，出院後右腿持續劇痛。他在5個月內數次返院複查，主治醫生始終宣稱「體質差、恢復慢」。

這樣的情況一直持續到9月。忍無可忍的周外平轉去另一家醫院檢查，結果讓他震驚。醫生告訴他，右腿的手術部位嵌著一枚斷裂的鑽頭。直到此時，他才得知困擾半年的疼痛真相。

更令人震驚的是，同病房、同日手術的柏先生也遭遇相同命運，左小腿同樣被遺留鑽頭。柏先生憤怒表示，醫護人員事後才出具證明，承認術後未告知本人及家屬屬實。

面對指控，祁陽市中醫醫院黨委委員周偉承認鑽頭斷裂遺落屬實，但給出的理由竟是當時評估「對患者影響不大」，打算等日後拆除鋼板時再一併處理。

永州市衛健委於2025年11月25日發布的行政處罰書明確指出，醫院存在「未按規定告知醫療風險」及「未按規定填寫病歷資料」等違法行為，處以警告並罰款3萬元人民幣。前雙方仍未就賠償達成協議。

大陸完成全球首例5G骨科手術！

大陸完成全球首例5G骨科手術！

北京積水潭醫院院長田偉日前利用5G技術，同時遠程操控兩台天璣骨科手術機器人，為不同地區醫院的兩名患者同時進行手術，創下全球首例。《光明日報》報導，醫療手術機器人遠程應用已有十多年的發展進程，如今通過5G技術快速傳輸高畫質4K畫面，即時穩定傳輸訊號，使遠程機器人手術得以實際應用。

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

