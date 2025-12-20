祈求媽祖護佑！中壢仁海宮捐200萬　關懷北市殺人慘案受難家庭

▲中壢仁海宮董事長王介禧(左四)捐200萬，關懷北市攻擊事件受難家庭。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區仁海宮，供奉主神媽祖靈驗佑人，信眾廣被，20日於中壢區泰豐輪胎廣場打造的醮壇，舉行200周年五朝福醮圓滿平安福宴，董事長王介禧有感北車發生恐攻不幸事故，將五朝祈安圓醮期間結餘款新臺幣200萬元全數捐出，期在天上聖母的慈悲護佑下，陪伴受難家庭走過艱難時刻，為社會注入更多善意與溫暖。

市長張善政出席仁海宮五朝福醮圓滿平安福宴表示，仁海宮在關鍵時刻迅速集結董事會與理監事共識，將善念化為具體行動，市府將依仁海宮請託，協助妥善轉贈善款至本次事件的死傷者及其家屬，讓社會關懷能即時送達最需要的人手中。

民政局表示，中壢仁海宮長期投入公益慈善，除本次即時捐助關懷受難家庭外，過去亦多次於國內外重大災害及公共需求發生時，主動挹注資源，協助提升防災救災與公共衛生量能，並與市府及各寺廟攜手推動弱勢關懷計畫，持續以實際行動回饋社會，發揮宗教安定人心的重要力量。

包括立法委員魯明哲、市議員陳韋曄、李家興、謝美英、黃崇真、魏筠、市府民政局長劉思遠、中壢區副區長鄭伊庭、社會局專門委員羅炤月、中壢仁海宮董事長王介禧、福醮醮務局主任委員范振修、執行長黃連應等均一同出席活動。