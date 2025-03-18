▲中壢仁海宮建廟200周年春酒餐會，首度恭請「最大咖」女神蒞臨

▲中壢仁海宮建廟200周年新春團拜春酒餐會，媽祖偕同眾神也來參加。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

新春團拜春酒餐會，媽祖偕同眾神也來參加，信眾喻稱是「最大咖」！桃園市中壢區仁海宮董事長王介禧18日表示，今年是仁海宮慶建廟200周年，該宮舉行祈安五朝福醮及系列慶典活動，春酒餐會首度恭請仁海宮主神媽祖和眾神出席，期參與建醮的地方人士、醮務局成員、仁海宮轄管里的里長等人士，全力支持建醮系列慶典活動。

五朝福醮慶典活動執行長、桃園市里長聯誼會總會長黃連應說，恭請媽祖娘娘出席春酒餐會，得事先擲筊請示，並由鑼鼓陣和車隊迎接到餐會會場，出席的地方人士於致詞時，依禮需先向媽祖和眾神拜拜致意。

▲中壢仁海宮建廟200周年新春團拜春酒餐會。（圖／記者楊淑媛攝）

福醮醮務局主任委員范振修表示，仁海宮為慶建廟200周年，在去年底成立醮務局後，即展開籌辦祈安五朝福醮的相關事宜，包括在仁海宮附近、中壢天晟醫院旁、塑造戶外佛像，護眾生平安；醮壇則設於泰豐輪胎用地，做為系列慶典活動的場地。

中壢仁海宮創建於清道光6年（西元1826年），位於中壢區新街里、南來北往的省道台 1 線上，供奉主神媽祖、靈驗佑人，是當地居民重要信仰中心，信眾敬稱「中壢媽」，建廟200周年舉行的五朝福醮慶典活動，不只是中壢的大事、也是全桃園的大事。

仁海宮長期熱心公益，捐贈物資、支援災害救助、推動弱勢關懷，並響應市府「食享冰箱」計畫，實踐宗教團體的社會責任，同時將宗教廟會轉型為文化慶典，推廣教育、環保、客家文化不遺餘力，深受社會各界肯定。

包括：總統府副秘書長何志偉、立委魯明哲、涂權吉；市議員舒翠玲、謝美英、黃崇真、王珮毓、張肇良、魏筠及市府民政局長劉思遠、仁海宮轄管的中壢、平鎮、楊梅3個行政區的里長們，約400人出席春酒餐會。