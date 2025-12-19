黃明志尿檢「神奇陽轉陰」　高大成喊離譜：採驗陰毛腿毛比較準

▲高大成表示，警方現場驗尿的可信度很高，當初驗出結果顯示陽性，基本上就是有使用藥物。（ETtoday資料照）



記者白珈陽／台中報導

大馬歌手黃明志今年10月捲入台灣謝姓網紅命案，目前黃未被證實與命案直接相關，但他當場被搜出藍色小藥丸，且一開始尿檢有4種毒品陽性反應，遭當地檢方依持毒、吸毒等罪嫌起訴，但黃否認相關罪名。沒想到，事隔2個月後，其律師昨（18）日出庭時宣稱「黃的正式驗尿報告呈陰性」，引發輿論譁然，對此，法醫高大成提出看法。

高大成今接受媒體電訪，記者詢問，透過尿檢驗毒，否可能會出現「陽轉陰」的可能？高大成說，警方現場驗尿的可信度很高，當初驗出結果顯示陽性，基本上就是有使用藥物，但通常藥物會在5天內排出體外，假使在5天後的二次檢測，依然採用尿檢方式，當然就測不到毒品反應。

高大成指出，他不清楚馬來西亞檢警的做法，但在台灣，若要進行二次採檢，會從毛髮去驗，因為藥物會殘留在毛髮中多月，最長可查到半年內有無吸毒，若僅進行尿檢，可說是相當不嚴謹。黃明志造型為光頭，雖無頭髮，還是可從陰毛、腿毛著手。

高大成表示，看到新聞覺得很離譜，但從對方律師角度想，當然要為當事人進行無罪辯護，但此案的重點是「當時的事情」、而非「現在的事情」，不知該律師提的是事隔1個禮拜後的尿檢，還是案發當初的尿檢，詳情仍需看判決結果。

▲黃明志造型為光頭，高大成說，還是可從陰毛、腿毛著手驗毒。（圖／翻攝自黃明志IG）



黃志明10月間捲入台灣謝姓網紅命案，遭當場搜出身上藏有藍色小藥丸，尿檢結果顯示4種毒品陽性反應，分別是安非他命、冰毒、K他命及大麻；黃否認毒品相關指控，有關命案部分，目前調查單位未證實他有直接關聯，黃的口頭保釋期獲准延長到明年1月11號。

黃明志涉毒部分昨天上午開庭，委任律師鄭清豐表示，黃因感染A型流感請假未到庭，目前已拿到黃的正式驗尿報告，毒品尿檢呈陰性，體內無任何藥物殘留，請求訂於22日再開庭。



