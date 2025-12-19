　
社會 社會焦點 保障人權

張文北捷恐攻釀3死「行兇過程曝光」！犯案前2天跑去住旅館

記者邱中岳、柯振中／台北報導

北捷台北車站、中山站19日晚間發生恐怖攻擊，27歲兇嫌投擲煙霧彈又砍人，最後墜樓身亡，案件總共導致3人死亡、1人命危、5人受傷。隨著深入調查，張文犯案的過程也隨之曝光。

回顧這起案件，27歲兇嫌張文19日傍晚5點多現身北捷台北車站M7出口處，接著開始投擲煙霧彈，並且拿出預藏的長刀，隨機砍殺57的余姓男子，導致余男左肺、左心穿刺傷，送醫搶救後不治。

▲▼北捷中山站附近隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼北捷中山站附近隨機砍人，張文行兇後墜樓身亡。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼北捷中山站附近隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

張文動手行兇引起民眾恐慌，他在犯案以後又徒步前往北捷中山站的中山商圈犯案，先是在大馬路上投擲煙霧彈，在誠品南西外面無差別砍人，接著又衝入百貨公司內攻擊，嚇得周圍民眾不斷逃竄。張文在中山商圈隨機砍人的過程中，37歲蕭姓男子遭砍傷頸部，雖然被送往醫院搶救，但仍因傷勢過重不治身亡。

警方獲報後不敢大意，派出大批警力前往現場。張文遭到包圍以後，從建築物5樓頂樓墜落，經過送醫搶救仍因傷重不治身亡。

▼北捷中山站附近隨機砍人，張文行兇後墜樓身亡。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼北捷中山站附近隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，張文曾服過志願役，後來因為酒駕被軍方汰除，今年7月因為教召沒到，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，有通緝犯身分。他今年1月才從桃園搬至北市中山區租住，做案前2天（17日）到大同區旅館下塌、19日行兇前回到租屋處縱火，接著便跑至北車犯案。

犯下北車的案件以後，張文又折返商旅補充煙霧彈，接著又徒步到中山商圈犯案。警方前往張文居住的旅館搜索，還找到了25瓶汽油彈及雨衣、黑帽等物品。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

更多新聞
恐攻嫌張文住家無人！　警持搜索票搜查
張文北捷恐攻釀3死「行兇過程曝光」！犯案前2天跑去住旅館
目擊者淚：傷者說「記得跟我爸媽說我愛他們」　網友淚崩
台北恐攻嫌犯起底！張文酒駕遭汰除、教召未到被通緝
快訊／恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　AIT發布安全警示
恐攻男誠品南西無差別砍人　誠品回應了
恐攻釀3死！中山站街頭「人群狂奔畫面曝」
恐攻男「張文」墜樓亡！口吐鮮血躺地畫面曝
快訊／北捷恐攻案又增1死！37歲男頸部刀傷「搶救不治」
恐攻嫌一路殺上樓！麥當勞急拉鐵門「近10人躲櫃台」
誠品南西目擊者嚇哭　看見他拿長刀走來「那一刻以為要死了」
恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　賴清德：擴大戒備、依法嚴查

北捷恐攻釀3死！鄰居曝張文「小時候很乖」　已多年未回家

國3彰化段2車追撞翻覆　駕駛神秘失蹤…結局神展開

一日犯案過程曝！張文先縱火再丟煙霧彈砍人　商旅搜出25瓶汽油彈

柯文哲旁聽京華城案給昔日部屬打氣　嘆認罪是認輸：輸給司法壓迫

恐攻嫌張文住家無人！父母疑北上說明案情　警持搜索票搜查

目擊者目睹慘況：傷者說「記得跟我爸媽說我愛他們」　網友淚崩

張文北捷恐攻釀3死「行兇過程曝光」！犯案前2天跑去住旅館

快訊／恐攻男北車、中山攻擊！最新傷亡名單曝光　3死、1命危、5傷

快訊／北捷恐攻案又增1死！37歲男頸部刀傷「搶救不治」

誠品南西目擊者嚇哭　看見他拿長刀走來「那一刻以為要死了」

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

北捷恐攻釀3死！鄰居曝張文「小時候很乖」　已多年未回家

國3彰化段2車追撞翻覆　駕駛神秘失蹤…結局神展開

一日犯案過程曝！張文先縱火再丟煙霧彈砍人　商旅搜出25瓶汽油彈

柯文哲旁聽京華城案給昔日部屬打氣　嘆認罪是認輸：輸給司法壓迫

恐攻嫌張文住家無人！父母疑北上說明案情　警持搜索票搜查

目擊者目睹慘況：傷者說「記得跟我爸媽說我愛他們」　網友淚崩

張文北捷恐攻釀3死「行兇過程曝光」！犯案前2天跑去住旅館

快訊／恐攻男北車、中山攻擊！最新傷亡名單曝光　3死、1命危、5傷

快訊／北捷恐攻案又增1死！37歲男頸部刀傷「搶救不治」

誠品南西目擊者嚇哭　看見他拿長刀走來「那一刻以為要死了」

恐攻男襲擊北車中山　蔣萬安：啟動一案一社工、全力追究責任討公道

北捷恐攻釀3死！鄰居曝張文「小時候很乖」　已多年未回家

國3彰化段2車追撞翻覆　駕駛神秘失蹤…結局神展開

一日犯案過程曝！張文先縱火再丟煙霧彈砍人　商旅搜出25瓶汽油彈

柯文哲旁聽京華城案給昔日部屬打氣　嘆認罪是認輸：輸給司法壓迫

憲訴法遭判違憲　國民黨批「五恥」大法官、律法變「綠法」

恐攻嫌張文住家無人！父母疑北上說明案情　警持搜索票搜查

高國豪確定停賽令解除　攻城獅宣布20日主場賽事將上場

【阿嬤太勇了】鴿子卡容器出不來　阿嬤徒手抓全程超淡定XD

北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

快訊／北車煙霧彈男「中山砍人」！遭警包圍後墜樓　命危搶救中

北捷恐攻案又增1死！37歲男搶救不治

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

快訊／北車煙霧彈男「跑誠品南西砍人」！　3人躺地滿地血畫面曝

即／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地

北捷恐攻男「墜樓無生命跡象」！送馬偕搶救

快訊／北車、中山「最新傷亡名單曝光」！　3死、1命危、5傷

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

恐攻嫌一路殺上樓！麥當勞急拉鐵門近10人躲櫃台

北捷恐攻男墜樓無生命跡象！送醫畫面曝光

北車丟煙霧彈中山站砍人　鄭麗文震驚：任何暴力行為都不應被容忍

北車丟煙霧彈中山站砍人　鄭麗文震驚：任何暴力行為都不應被容忍

台北捷運地下街晚間發生隨機傷人事件，國民黨主席鄭麗文表示高度震驚，並強調公共運輸是全民每日依賴的重要安全空間，任何暴力行為都不應被容忍。

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

北車恐攻男張文是妨害兵役通緝犯　國防部：非現役軍人

北車恐攻男張文是妨害兵役通緝犯　國防部：非現役軍人

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

恐攻前就是通緝犯！張文通緝原因曝光

恐攻前就是通緝犯！張文通緝原因曝光

北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

快訊／北車煙霧彈男「中山砍人」！遭警包圍後墜樓　命危搶救中

北捷恐攻案又增1死！37歲男搶救不治

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

快訊／北車煙霧彈男「跑誠品南西砍人」！　3人躺地滿地血畫面曝

即／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地

北捷恐攻男「墜樓無生命跡象」！送馬偕搶救

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

快訊／北車、中山「最新傷亡名單曝光」！　3死、1命危、5傷

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

