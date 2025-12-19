張文北捷恐攻釀3死「行兇過程曝光」！犯案前2天跑去住旅館

記者邱中岳、柯振中／台北報導

北捷台北車站、中山站19日晚間發生恐怖攻擊，27歲兇嫌投擲煙霧彈又砍人，最後墜樓身亡，案件總共導致3人死亡、1人命危、5人受傷。隨著深入調查，張文犯案的過程也隨之曝光。

回顧這起案件，27歲兇嫌張文19日傍晚5點多現身北捷台北車站M7出口處，接著開始投擲煙霧彈，並且拿出預藏的長刀，隨機砍殺57的余姓男子，導致余男左肺、左心穿刺傷，送醫搶救後不治。

▲▼北捷中山站附近隨機砍人，張文行兇後墜樓身亡。（圖／記者陳以昇攝）



張文動手行兇引起民眾恐慌，他在犯案以後又徒步前往北捷中山站的中山商圈犯案，先是在大馬路上投擲煙霧彈，在誠品南西外面無差別砍人，接著又衝入百貨公司內攻擊，嚇得周圍民眾不斷逃竄。張文在中山商圈隨機砍人的過程中，37歲蕭姓男子遭砍傷頸部，雖然被送往醫院搶救，但仍因傷勢過重不治身亡。

警方獲報後不敢大意，派出大批警力前往現場。張文遭到包圍以後，從建築物5樓頂樓墜落，經過送醫搶救仍因傷重不治身亡。

▼北捷中山站附近隨機砍人，張文行兇後墜樓身亡。（圖／記者陳以昇攝）



據了解，張文曾服過志願役，後來因為酒駕被軍方汰除，今年7月因為教召沒到，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，有通緝犯身分。他今年1月才從桃園搬至北市中山區租住，做案前2天（17日）到大同區旅館下塌、19日行兇前回到租屋處縱火，接著便跑至北車犯案。

犯下北車的案件以後，張文又折返商旅補充煙霧彈，接著又徒步到中山商圈犯案。警方前往張文居住的旅館搜索，還找到了25瓶汽油彈及雨衣、黑帽等物品。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。