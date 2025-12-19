馬年將至！梨山梅花與燈光映照高山新年步調

▲梨山高山夜色中，山谷燈光節點亮雪松。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

馬年將至，登山祈福逐漸成為不少旅人迎接新年的儀式感選項。位於海拔兩千公尺的梨山，隨著參山國家風景區將於21日點亮「山谷燈光節」，屆時高山夜色被柔和燈影勾勒，也為新一年的旅遊季揭開序幕。作為全台海拔最高的賓館，梨山賓館同步啟動馬年相關規畫，結合山行、賞花與節氣文化，吸引旅人於年初走入山林。

一月的梨山與武陵，正值紅白梅與臘梅陸續綻放。晨霧未散時，花影在冷冽空氣中顯得格外清晰，午後陽光灑落，梅枝映著遠山層巒，構成典型的高山冬景。旅人沿途拾級而上，在賞花之外，也在行走中體會「路遙知馬力」的意涵。地方業者指出，梨山、武陵與福壽山長年被戲稱為「遠得要命的農場」，卻也因距離而保留了山林的純粹與寧靜，成為不少人為新年立下心願的場域。

今年的山谷燈光節自2025年12月21日持續至2026年1月25日，夜晚的高山雪松在燈光映襯下將成為旅人駐足的焦點。白日賞梅、夜間觀燈，讓行程節奏自然拉長。地方觀察指出，近年高山旅遊已從單純避暑、賞景，轉為結合節氣、音樂與文化體驗的慢行模式，吸引不同世代的旅客上山。

武陵農場一月也安排音樂活動，讓自然景觀與聲音藝術交會。1月10日夜晚，合唱團在山谷中以人聲演繹冬日旋律；1月17日上午，梅花林下的大提琴獨奏，讓樂音在寒冬清晨緩緩流動。農場表示，紅梅、臘梅與音樂相互映襯，使賞花不再只是視覺活動，而是一段層次更豐富的感官體驗。

地方業者指出，愈來愈多旅人選擇在年初上山，透過長距離移動、步行與靜觀，為新的一年整理心境。登高的過程本身，成為一種回應自我與時間的方式。當山風拂過梅林、燈光在夜色中亮起，這趟旅程不只是為了風景，也是一段為新年蓄積能量的生活實踐。

▲梨山高山夜色中，山谷燈光節點亮雪松。（圖／記者游瓊華翻攝）