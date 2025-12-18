四寶、五寶準備好了　蔣萬安拚購物節：抽中千萬跟台積電我就生

▲蔣萬安為刺激台北買氣，發下豪語 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

搭配普發現金一萬元刺激消費，台北市政府舉辦的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動已於12月1日正式開跑，今（18日）更由台北市長蔣萬安頒發iphone17大獎。蔣萬安致詞時表示，「我很希望如果是我抽中一千萬，我就升四寶，如果我抽中台積電股票，就生五寶！後續一生沒煩惱。」引發台下觀眾連連驚呼。

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動於12月1日正式開跑，從114年11月11日起至明（115）年3月8日，只要在臺北市店家單筆消費滿200元，至活動官網登錄發票或收據，即可獲得抽獎機會，至友好特店消費抽獎機會再加倍，週週抽iPhone 17 Pro、月月抽台積電股票，總抽還可再抽高檔電動汽車及1,000萬現金大紅包，總獎值超過3,000萬元的萬份好禮等著被帶回家。

蔣萬安今日上午出席「來台北有購嗨」抽獎記者會時表示，希望大家都有越高的消費，因為中獎機率就越高，除了有納智傑，還有iphone跟switch等大獎，更有一千萬現金與台積電的股票，有特斯拉的車跟美國雙人來回機票，還能去看NBA！只要大膽消費都有機會成為台積電股東，記得要登入發票。

蔣萬安說，民眾到台北的友好店家消費，就能有雙倍的中獎機會，台北市也跟很多五星級旅館合作，因此也很歡迎外縣市的朋友來台北玩，請大家在明年三月前來台北大膽的吃喝玩樂；今年第三季了，台北相關店家營業額已經超過12.12兆，台北真的是一個商業中心，謝謝市府同仁的努力。

最後，蔣萬安高呼口號，「吃喝玩樂在台北，千萬現金就給你！直奔美國看球賽，台積股東就是你！」他於現場更發下豪語，「我很希望如果是我抽中一千萬，我就升四寶，如果我抽中台積電股票，就生五寶！後續一生沒煩惱。」讓台下官員與觀眾連連驚呼。