美次卿：台灣參與「矽和平峰會」貢獻寶貴　推供應鏈合作

▲台美經濟繁榮夥伴對話。（圖／駐美代表處提供）

記者葉國吏／綜合報導

台灣受邀參加美國主導的「矽和平峰會」，在AI供應鏈安全與半導體製程討論中展現關鍵作用。美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）表示，台灣貢獻深受肯定，美方期待未來雙方進一步合作，強化供應鏈安全。

台灣參與美國主導的首屆「矽和平峰會」，在全球AI供應鏈安全及先進半導體製程討論中扮演要角。美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）特別強調，台灣在這些議題上的貢獻舉足輕重，美方期待未來能和台灣持續協作，進一步深化供應鏈安全相關合作。

台灣在半導體供應鏈討論中重要性 美方積極尋求合作

根據中央社報導，海柏格（Jacob Helberg）表示，台灣這次受邀參加美國主導的AI供應鏈戰略倡議首屆峰會，對半導體和先進製程議題提供了非常寶貴的經驗。台灣既是台積電的發源地，也是鴻海總部所在地，因此在全球供應鏈安全上具備無可取代的優勢。美國也正在和台灣積極洽談更多合作機會。

這次「矽和平峰會」12日在美國舉行，海柏格率領美方與來自日本、以色列、澳洲、新加坡、韓國的代表共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），正式啟動「矽和平」倡議。會議吸引了八個具備先進AI供應鏈生態系的國家參與，台灣與歐盟、加拿大及OECD等則以嘉賓身分出席討論。海柏格表示，台灣未來仍會持續參與相關議題，美國對台灣的實質參與非常正面肯定。

台灣未來角色備受關注 台美經濟對話持續推進

至於台灣是否會成為「矽和平宣言」正式新成員，海柏格回應這部分還要等未來決定。他也透露，台美目前設有「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue），每年舉行一次，下一次預計明年初召開。雖然不同平台各自有不同進程，但美方對於台灣在AI供應鏈安全領域的貢獻，以及未來可能展開的合作，抱持非常樂觀的態度。

美國總統川普（Donald Trump）主導下，台灣在全球AI與半導體供應鏈安全議題上的參與，獲得美方高度評價，也顯示雙方未來在高科技產業合作上將持續升溫。