國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美次卿：台灣參與「矽和平峰會」貢獻寶貴　推供應鏈合作

▲▼台美經濟繁榮夥伴對話20日登場，駐美代表蕭美琴（右）與美國在台協會執行理事藍鶯（左）在美國國務次卿柯拉克（左2）與經濟部次長陳正祺（右2）見證下，簽署備忘錄。（圖／駐美代表處提供）

▲台美經濟繁榮夥伴對話。（圖／駐美代表處提供）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣受邀參加美國主導的「矽和平峰會」，在AI供應鏈安全與半導體製程討論中展現關鍵作用。美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）表示，台灣貢獻深受肯定，美方期待未來雙方進一步合作，強化供應鏈安全。

台灣參與美國主導的首屆「矽和平峰會」，在全球AI供應鏈安全及先進半導體製程討論中扮演要角。美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）特別強調，台灣在這些議題上的貢獻舉足輕重，美方期待未來能和台灣持續協作，進一步深化供應鏈安全相關合作。

台灣在半導體供應鏈討論中重要性　美方積極尋求合作

根據中央社報導，海柏格（Jacob Helberg）表示，台灣這次受邀參加美國主導的AI供應鏈戰略倡議首屆峰會，對半導體和先進製程議題提供了非常寶貴的經驗。台灣既是台積電的發源地，也是鴻海總部所在地，因此在全球供應鏈安全上具備無可取代的優勢。美國也正在和台灣積極洽談更多合作機會。

這次「矽和平峰會」12日在美國舉行，海柏格率領美方與來自日本、以色列、澳洲、新加坡、韓國的代表共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），正式啟動「矽和平」倡議。會議吸引了八個具備先進AI供應鏈生態系的國家參與，台灣與歐盟、加拿大及OECD等則以嘉賓身分出席討論。海柏格表示，台灣未來仍會持續參與相關議題，美國對台灣的實質參與非常正面肯定。

台灣未來角色備受關注　台美經濟對話持續推進

至於台灣是否會成為「矽和平宣言」正式新成員，海柏格回應這部分還要等未來決定。他也透露，台美目前設有「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue），每年舉行一次，下一次預計明年初召開。雖然不同平台各自有不同進程，但美方對於台灣在AI供應鏈安全領域的貢獻，以及未來可能展開的合作，抱持非常樂觀的態度。

美國總統川普（Donald Trump）主導下，台灣在全球AI與半導體供應鏈安全議題上的參與，獲得美方高度評價，也顯示雙方未來在高科技產業合作上將持續升溫。

更多新聞
桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒
青山王祭正妹女警「脫口罩」外貌曝光　被封警界黃霄雲
徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝
他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」
東湖市場天菜「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠
明全台有雨！　今「下最大」地區曝
AI疑慮籠罩美股全收黑！那指重挫418點　台積電ADR跌近3

亞馬遜成立新單位　任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

知情人士：美俄周末舉行邁阿密會談

美光Q1財測超預期「AI需求仍強」　盤後大漲8%

英特爾竟試用中國相關晶片設備　美議員批拿國安當代價

G7外長籲立即釋放黎智英　批香港人權與自由續惡化

NASA新署長出爐！　「馬斯克盟友」艾薩克曼誓推動重返月球計畫

美通過28.3兆國防授權法案　315億供「台灣安全合作倡議」

中國版「曼哈頓計畫」打造出EUV原型機　半導體技術差距縮短一半

