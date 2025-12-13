　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海上國安出包1／台馬海纜斷了！竟是船長捕魚「關警示系統」釀禍

▲▼ 。（圖／AI製）

▲漁船「關警報」惹禍，士檢以過失毀壞海纜起訴。（示意圖／AI製）

記者黃宥寧／台北報導

國安出現破口！中華電信日前通報，新北三芝外海「台馬第二光纖海纜」突然斷訊，影響通訊，海巡署北部分署第二海巡隊比對航跡後，鎖定一艘拖網漁船涉案。士林地檢署偵結認定，該艘漁船作業時未開啟AIS（自動識別系統）警報，也未避開海纜警戒區，導致網板勾扯電纜、心線斷裂，依《電信管理法》過失毀壞海纜罪，將呂姓船長提起公訴。

全案發生於，今年2月14日晚間近9時，呂姓船長駕駛單船拖網漁船「亭凡川2號」，自基隆八斗子漁港出港，前往我國經濟海域從事底層魚類捕撈作業，2月16日中午12時43分許，該漁船行駛至富貴角西北方海域，並在該處進行拖網作業。

據了解，「亭凡川2號」總噸位64.31噸，船上設有2台AIS（自動識別系統）終端機，但案發當時船上僅開啟其中一台AIS，且警報功能未啟動，導致未能接收相關航安或海纜預警訊息。

▲漁船拖網損壞海纜案流程。（AI製圖）

然而，案發當下並無任何緊急狀況，呂姓船長依法應注意AIS警報系統須保持開啟，以即時接收中華電信AIS基站或其他單位發送的海纜告警；此外，海底電纜位置屬公開資訊，漁會亦曾配合宣導海纜鋪設與避讓事項，漁船進行拖網作業前，應確認作業範圍是否接近海纜警戒區。

但「亭凡川2號」在未確認作業位置、也未接收任何告警訊息的情況下，仍持續依既定航行時序進行拖網作業。船隻行經特定海域時，沉放於海床的網板勾扯到中華電信鋪設、連接新北市淡水區沙崙機房的「台馬第二光纖海纜」，因受力過度扭曲，導致海纜心線斷裂。

▲▼ 。（圖／AI製）

▲漁船未開啟AIS警報導致錯過海纜警示（圖／AI製）

中華電信於同日中午12時49分發現「台馬第二光纖海纜」斷訊，彙整系統資料後，由工程師向警方報案。海巡署隨後通知涉案漁船到案說明。呂姓船長則在當晚7時29分返港後，經海巡人員告知，才得知其作業行為與海纜斷訊事件有關。

呂姓船長供稱，作業過程中未接獲任何警示，也未察覺船隻已接近或進入海纜警戒區，並非故意破壞海纜。

不過，承辦檢察官朱哲群認為，船長即便未於作業當下察覺事故，但沒開啟AIS警報，並確認作業海域是否接近海纜警戒區，伋有疏失，與海纜斷裂結果間具有因果關係，已涉犯《電信管理法》第72條第4項「因過失毀壞與電信設備相連之纜線罪」，將呂姓船長提起公訴。

台灣周邊海域短時間內連續發生2起以上海底電纜毀損案件，且都影響對外通訊運作，相關海纜周邊作業管理、預警機制是否確實落實，有待相關單位進步檢視。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

