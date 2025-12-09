　
仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵：一點都不意外

▲▼「仙塔律師」李宜諪涉替靈骨塔詐團主嫌洩密、洗錢，今（9日）到台北地院第3度出庭，逆轉改口全部認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲「仙塔律師」改口，全部認罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

以「仙塔律師」之名經營社群的網紅律師李宜諪，被控替靈骨塔詐團主嫌吳芳儀向共犯透露偵查內容、轉達隱匿財產指令，涉犯洩密、洗錢等罪嫌，並被求刑1年。李宜諪今天第三度出庭，改口全部認罪。「法老王」王至德律師就分析仙塔律師改口認罪的原因。

律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」上發文表示，看到仙塔律師認罪，他一點都不意外，首先，認罪是為了生存，而非正義，在一般人眼中，認罪等於承認自己做錯事，但在律師眼中，認罪則是「止損點」，尤其仙塔律師以70萬元交保，代表檢方手上掌握的證據可能有一定的殺傷力。

王至德接著指出，依照《律師法》，律師犯罪雖可能被移付懲戒，且最嚴重會被除名，但如果不認罪，最後被判刑、沒有緩刑，恐怕就是職業生涯的終結，因此認罪是為了得到檢察官和法官的好感，以爭取緩刑，是保住飯碗的理性選擇。

第三點，王至德提到，有辦刑案的律師都知道，把證據攤開來，就大概知道勝算了，如果不認到底，輸了就是重判；倘若認罪，至少人身自由和職業資格都可能被保住，所以仙塔律師不過做了一個「理性經紀人」會做的決定，既然檢方「牌面大」，就不要梭哈，把律師執照也賠進去。

王至德也補充，很多民眾找律師，會以為律師就是要把黑的說成白的，但其實這是錯誤的，如果不論證據確鑿與否，都叫當事人打死不認，那只是把當事人往火坑裡面推，因此仙塔律師認罪，與其說是良心發現，不如說這是已經經過風險評估的停損操作。

12/07 全台詐欺最新數據

355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

撞死醫科高材生！法官問：有要道歉嗎　惡男沉默主播爸憤離席
獨／李泰安變身老闆　徵人給薪條件曝光
陳晨威求婚細節曝光！預計年底登記
丁海寅瘋傳「遭趙震雄痛毆」！酒局逼唱歌　不會唱就被丟冰塊
泰軍升至3死！柬埔寨多管火箭、自殺式無人機開炸

周末迎冷氣團「下探10度」　連3天高山有望降雪

不用被標記！IG限動推出「全新功能」　網讚：追星族的勝利

快訊／16:30宜蘭近海規模3.4地震　最大震度3級

不聊政治！朱學恒瘦20kg　早上8點「直播運動」：現在是北監作息

仙塔律師態度大轉！律師曝「那麼快認罪」有原因：踩煞車是好事

追撞國道施工車「5成有啟動輔助駕駛」　高公局：應全程握方向盤

320+1嘉義市城市博覽會好好玩！中華電信以創新科技賦能嘉義市立博物館　讓傳統藝術交趾陶活起來

台灣第一YTR參加世錦賽！嘆因「政治因素」：只拿了第4名

業者出奇招「草船借箭」雲林東南夜市變乾淨　地上竹籤少一半

新一代航空情報服務系統上線　打造我國航空版「Google Maps」

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

台南腳踏車、機車路口擦撞！　56歲許男不留現場又拒查證遭警帶回

婦以為皮包被偷警陪她回家　原來放在家中椅子上

匯兌回沖利益添業績　台船11月稅前獲利月增133%、達1.63億元

特斯拉台灣賣翻「今年上看15000輛↑」！現在下訂明年才能交車

《法環》玩家等級1空手打Boss　狂扁7小時創紀錄...網驚太有耐心

歐洲明年新臥鋪、高速列車4路線！從瑞士玩到瑞典　通行證75折起

艋舺青山宮暗訪起轎　蔣萬安向青山王報告：萬大線拚明年通車

崔佩儀岩手遇7.5強震　「嚇到整晚沒睡」還被老公唸

藍莓「7大好處」一次看　超強抗氧化力更被譽為「腦部超級食物」

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

【迷因梗懂的都懂】知道「野獸先輩」嗎？日本人一看馬上爆笑XD

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

以「仙塔律師」之名經營社群的網紅律師李宜諪，被控替靈骨塔詐團主嫌吳芳儀向共犯透露偵查內容、轉達隱匿財產指令，涉犯洩密、洗錢等罪嫌並被求刑1年，李女今（9日）第3度出庭改口全部認罪，願繳回向吳女收的律師費當成犯罪所得求減刑，也放棄傳喚證人與聲請專家鑑定，尊重法院繼續對她限制出境、出海。

仙塔律師聲請解禁出境出海　法院不准

毒梟「矮子」之子低頭了　美國認2項重罪

外送員最低時薪245元　律師點出1關鍵

爆乳特助「為何以15萬交保？」　律師曝關鍵

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

