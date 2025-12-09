仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵：一點都不意外

▲「仙塔律師」改口，全部認罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

以「仙塔律師」之名經營社群的網紅律師李宜諪，被控替靈骨塔詐團主嫌吳芳儀向共犯透露偵查內容、轉達隱匿財產指令，涉犯洩密、洗錢等罪嫌，並被求刑1年。李宜諪今天第三度出庭，改口全部認罪。「法老王」王至德律師就分析仙塔律師改口認罪的原因。

律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」上發文表示，看到仙塔律師認罪，他一點都不意外，首先，認罪是為了生存，而非正義，在一般人眼中，認罪等於承認自己做錯事，但在律師眼中，認罪則是「止損點」，尤其仙塔律師以70萬元交保，代表檢方手上掌握的證據可能有一定的殺傷力。

王至德接著指出，依照《律師法》，律師犯罪雖可能被移付懲戒，且最嚴重會被除名，但如果不認罪，最後被判刑、沒有緩刑，恐怕就是職業生涯的終結，因此認罪是為了得到檢察官和法官的好感，以爭取緩刑，是保住飯碗的理性選擇。

第三點，王至德提到，有辦刑案的律師都知道，把證據攤開來，就大概知道勝算了，如果不認到底，輸了就是重判；倘若認罪，至少人身自由和職業資格都可能被保住，所以仙塔律師不過做了一個「理性經紀人」會做的決定，既然檢方「牌面大」，就不要梭哈，把律師執照也賠進去。

王至德也補充，很多民眾找律師，會以為律師就是要把黑的說成白的，但其實這是錯誤的，如果不論證據確鑿與否，都叫當事人打死不認，那只是把當事人往火坑裡面推，因此仙塔律師認罪，與其說是良心發現，不如說這是已經經過風險評估的停損操作。