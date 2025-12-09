　
生活

遭定食8氣爆震垮！玻璃碎、窗戶倒慘況曝　住戶：以為阿共打過來

板橋住家受氣爆波及，家中玻璃全碎，宛如遭戰火轟炸。（圖／翻攝畫面）

▲對面住家受氣爆波及，玻璃全碎、窗戶倒下，宛如遭戰火轟炸。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市板橋府中商圈8日凌晨發生氣爆事故，位於大樓二樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳突然爆炸，導致6位民眾受傷，周邊共計29戶遭受波及，對面住家受創尤其嚴重，民眾家中玻璃全碎、窗戶倒下，宛如遭受戰爭轟炸，住戶當時從睡夢中驚醒，至今更是餘悸猶存，表示當下以為「阿共打過來」，而如今門窗大開，住戶們更擔心害怕家中失竊不敢被安置，只能暫時用黑色塑膠袋擋風。

根據現場畫面，板橋區重慶路、府中商圈凌晨1時許發生氣爆，幾乎整層被炸爛，強大爆炸力道讓裝潢都噴飛到道路上，畫面怵目驚心，還有多位民眾受波及。

板橋住家因氣爆而滿目瘡痍，住戶在睡夢中被驚醒，還一度以為是「阿共打過來」。（圖／翻攝畫面）

▲住戶在睡夢中被驚醒，還一度以為是「阿共打過來」。（圖／翻攝畫面）

現場共有5位路人和1位住戶遭受波及，因對面樓的玻璃也被震破，有租戶遭睡夢因身體不適而被緊急送醫，4名路人也受到輕傷，所幸經救治後已無大礙，已於8日清晨先後出院。

這起事故也導致周邊29戶遭受波及，對面3戶受創尤其嚴重，住家宛如斷垣殘壁，玻璃全碎外，天花板和窗戶也倒下，整個家一片狼藉，宛如遭受戰火轟炸。

民眾回憶案發當下更是餘悸猶存，還有人在睡夢中被驚醒，以為是「阿共打過來」，而如今住家門窗大開，民眾擔心家中遭竊而不敢被安置，有人選擇以黑色塑膠袋擋風，市府則將成立專案小組協助統一協調求償。

周刊王

