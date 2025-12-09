拚平衡外交！南韓李在明計畫1月「造訪奈良」　會晤日相高市早苗

▲南韓總統李在明計畫明年1月訪問日本奈良，會晤日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統李在明計畫明年1月中訪問日本奈良，並與日本首相高市早苗進行會談，藉此落實雙方先前承諾的「穿梭外交」。奈良不僅是高市早苗的家鄉，更是她的選區所在地，這場會談被視為強化日韓關係的重要象徵。同時，李在明政府也研擬造訪中國，力求在日韓、韓中兩大路線上推動平衡外交。

根據《韓聯社》，南韓政府消息人士昨（8）日透露，李在明正與日方協調於明年1月中展開兩天一夜的訪日行程，地點將選在奈良縣奈良市，並與高市早苗進行雙邊會談。據悉，李在明10月在南韓慶州主辦亞太經合會（APEC）時，曾向高市早苗主動提議，希望下次訪日能夠在奈良進行會談，而高市也熱烈表達歡迎。

日媒《富士新聞網》、《讀賣新聞》也提到，日本政府多名關係人士證實，日韓雙方正在針對李在明於明年1月訪日的方案進行協商，研擬在奈良與高市早苗進行會談。另外，韓媒《朝鮮日報》補充，奈良東大寺也成為李在明、高市早苗進行會談的候選地點，過去遷往日本的百濟人曾參與東大寺的建造過程。

《韓聯社》提到，原本日本明年將輪值「中日韓高峰會」主席國，由日本政府明年1月主持會談，不過因高市早苗11月初在眾議院接受質詢時談及台灣有事、存亡危機事態等相關言論，引發北京當局強烈不滿，導致中日關係急速惡化，中國因此拒絕出席中日韓峰會。

若李在明此次成功訪日，將是今年6月上任以來第5次與日本領導人舉行會談。今年6月，他在加拿大G7峰會場邊首次與時任日本首相石破茂會面；之後8月李在明訪問東京，9月石破茂回訪釜山，雙邊互動頻繁。高市早苗成為首相後，則於10月APEC期間訪韓，雙方在會談中確認延續穿梭外交的共同意志。

另外，南韓總統辦公室同時也正在評估訪問中國、會晤中國國家主席習近平的可能性。APEC期間，李在明、習近平重啟雙邊首腦會談，為恢復因多方因素而受阻的韓中關係奠定基礎。南韓外交圈分析，李在明若能在短期內同時推動日韓、韓中高層互動，將可強化其「平衡外交」布局。

不過，消息人士也指出，若訪中行程成定局，其時間點可能會安排在訪日之後。