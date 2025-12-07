建中生藝術展作品用「911意象」挨批　校方撤作品道歉：確有不妥

▲建中學生以美國911事件為意象創作引發爭議。（圖／tonyw_1994_授權提供）



記者周湘芸／台北報導

台北市建國中學3名學生近日在課程的新媒體藝術展中，以美國911事件為意象，展出名為「打造永續發展的建築-119大樓」作品，引發爭議。校方今表示，經檢視確有不妥，已撤下作品，引起觀展人不安和事件相關人傷痛，表達誠摯歉意。

建中3名學生近日以美國911恐怖攻擊事件為靈感，將雙子星大樓意象作為新媒體課程中的作品展出。有網友在社群平台抨擊，直言學生缺乏同理心，甚至是在消費悲劇。網友也說，911事件造成數千家庭的傷痛，不應成為創意炒作的題材，更呼籲學生應避免以他人喪事作為創作梗。還有網友將此事通報給美國在台協會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，建中表示，近日學生藝術生活科作品創作，經檢視確有不妥，已撤下該作品。此件作品引起觀展人不安和911攻擊事件相關人傷痛，校方在此表達誠摯歉意。

校方指出，目前已將原作品先行撤下，未來會重新印製海報，並在作品區域張貼World Trade Center（https://www.explorewtc.com/en/local.html），以喚起全校師生重新認識911攻擊事件，並同理此事件對人類造成的悲慟。未來在指導學生創作時，會帶領學生了解歷史及現況，並以同理心面對事件，深度思考後再進行創作。

▲校方在作品區域重新張貼World Trade Center介紹資訊。（圖／建國中學提供）