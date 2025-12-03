　
社會 社會焦點 保障人權

台積電遭竊密追加起訴東京威力　併3內鬼工程師合議庭審理

▲台積電內鬼工程師今移審智財法院。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

▲涉竊取台積電2奈米製程等機密的3名內鬼工程師，起訴後仍在押。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣高等檢察署智財分署偵辦台積電遭3名工程師竊密案，昨（2日）向智慧財產及商業法院追加起訴其中1名工程師任職的日商東京威力科創公司，具體求處罰金台幣1.2億元，智財商業法院今表示已分案，交給審理3名竊密工程師的合議庭一併審理。

智財商業法院今表示，檢方本次追加起訴的刑事案件，和先前3名竊密工程師涉犯《國家安全法》的案情，具有相牽連的犯罪事實，因此分給同一股受命法官辦理。高檢署昨表示，本件追加起訴，是首件法人涉犯《國安法》國家核心關鍵技術營業秘密被起訴個案。

▲▼東京威力科創,TEL。（圖／記者高兆麟攝）

▲東京威力科創公司（簡稱TEL）外觀。（圖／記者高兆麟攝）

檢方今年（2025年）獲報指出，有工程師竊取台積電2奈米製程的營業秘密，蒐證發現先前任職台積電8年、2022年轉任東京威力行銷部門的工程師的陳力銘，利用舊情誼，聯繫仍任職台積電的學弟吳秉駿、戈一平，以遠端工作方式登入台積電內部系統，透過電腦螢幕大量翻拍包括2奈米製程關鍵數據等機密，傳給陳男。

台積電2奈米製程，被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術」。檢方今年7月底陸續傳喚相關人員到案，訊後聲押禁見陳男3人獲准，今年8月底起訴3人涉犯《國安法》與《營業秘密法》等罪嫌，具體求處陳男14年徒刑、吳男9年徒刑、戈男7年徒刑，移由智財商業法院審理，裁定3人繼續羈押禁見。

檢方在3名涉案工程師移審接押庭中，表明「仍有其他法人或自然人涉案」、已分案偵辦，成為陳男3人被認定有勾串滅證之虞的主因之一，智財商業法院上月（11月）25日裁定3名涉案工程師延長羈押禁見2個月。

檢方隨即於昨天追加起訴東京威力科創公司（代表人伊東晃），涉犯《國安法》、《營業秘密法》共4罪嫌，具體求處罰金台幣1.2億元，理由為訊問陳力銘與東京威力相關員工，復比對全案事證及東京威力科創答辯資料，認為東京威力科創依法對陳男有監督責任，但欠缺踐行具體防範管理措施事證，應負法律規定之法人刑事責任。

東京威力科創（簡稱TEL）先前回應員工涉案一事，表示已開除相關員工，持續配合台灣當局調查，並重申一貫嚴禁員工涉入不當行為，目前無跡象顯示敏感資料外洩給第三方，昨得知被追加起訴，東京威力科創簡短表示「目前正全力確認台灣檢方公告的內容細節」。

東京威力科創今正式回應台灣子公司被追加起訴，「對於本次事件深感遺憾，並以極為嚴肅的態度看待，針對所造成的重大不安，向所有利益相關者致上深切的歉意」，強調「把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為」。

關鍵字：

台積電竊密工程師國安法營業秘密2奈米東京威力

