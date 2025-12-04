賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

記者葉國吏／綜合報導

台灣總統賴清德近日以特邀貴賓身份參加紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，分享他對台海緊張情勢及台美關係的看法。針對可能的侵台時間表，賴清德提出8字原則強調，強調台灣將透過增強自身防衛能力及深化與國際合作，來維護和平穩定局面。此外，他也談及台灣在全球半導體產業的重要角色及人工智慧的未來。

▲總統賴清德接受紐約時報專訪。（圖／翻攝YouTube／New York Times Events，下同）

賴清德表示，台灣面對來自中國日益升高的威脅，必須以更強的防務能力與國際合作來應對。為此，政府投入400億美元的國防特別預算，主要用於購買美國武器，以提高防禦力量來制衡可能的侵略。他指出，中國不僅在軍事演習上提高強度，還擴展至第二島鏈，對印太安全構成影響。同時，中國的統戰與滲透行動也愈加頻繁，台灣正努力減少對中國的經濟依賴，展現更高的韌性。

針對可能的侵台時間表，賴清德提出「最壞打算、最好準備」的原則，強調台灣必須隨時備妥應對措施。他感謝包括G7、美國和日本等民主國家對台海局勢的支持，並呼籲國際社會共同守護基於規則的全球秩序。他認為台灣的穩定對區域安全至關重要，持續爭取國際社會的支持是一項必須的工作。

此外，賴清德也談到台灣在半導體產業的全球角色，認為這是一項屬於全世界的共同資產。他提及台積電等企業在美國及其他地區的投資，並希望藉此促進全球經濟發展。他同時表達了對美國再工業化的支持，並指出台灣願意在技術上助力，但美方需提升行政效率以加速目標進展。至於人工智慧的未來，他呼籲全球合作，避免技術過度炒作，希望能穩健推動科技發展。