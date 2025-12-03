愛犬遭熊襲擊慘死！專家研判「狗肉淪美味晚餐」　一招對抗日本熊

▲日本岩手縣，一隻熊棲息在柿子樹上。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本今年熊害頻繁，東北地區更傳出人類飼養的家犬遭熊攻擊的案例。秋田、岩手等縣相繼傳出寵物犬在住家外遭熊襲擊、拖走或死亡，且至少已有10隻以上慘遭犧牲。專家研判，因人類聚落附近棲息的熊隻明顯增多，加上部分家犬被綁在戶外，恐讓熊將狗誤認為是「可輕易取得的食物」。

根據日媒《產經新聞》，日本東北熊害頻繁，岩手縣一名50歲男子佐佐木亮今年10月痛失飼養15年的母犬。事發當天凌晨4時，他聽見另一隻狗「麗茲」異常吠叫，走出家門後，暗夜中忽然傳來樹枝劇烈搖晃聲，他連忙抱著麗茲衝回屋內。

直到天亮，他才在玄關附近發現飼養15年的母犬倒臥在地，頸部到腹部遭撕咬，已經身亡，現場留有掙扎痕跡與疑似熊隻的足跡。佐佐木悲痛萬分，「從沒想過熊會攻擊狗。現在晚上連出門都覺得害怕。」

日媒《共同社》針對東北地方6個縣的警方進行統計，發現從7月以來，光是岩手縣就有至少6隻家犬遭到熊攻擊死亡或失蹤，秋田縣有3隻、宮城縣與福島縣則是各1隻，所有案件都剛好發生在犬隻被飼主圈養在住家外時。

10月25日，宮城縣大崎市一戶人家飼養的柴犬遭熊叼走並帶入山中。10月30日，秋田縣大館市則有一隻柴犬被發現陳屍在自家庭院內，身上留有清晰的熊爪痕。

森林綜合研究所熊類生態專家大西尚樹透露，過去也曾發生熊攻擊犬隻的案例，但今年的數量與頻率卻明顯增加，原因與人類生活圈附近的熊變多密切相關。他解釋，雖然熊仍以植物為主食，但也有紀錄顯示熊會食用在陷阱中死亡的鹿，有些熊可能開始把無法逃跑、被綁住的家犬視為可食用的獵物。

大西尚樹強調，面對熊害頻繁，飼主務必調整飼養方式，「在熊頻繁出沒的季節，盡可能把狗帶進屋內，是目前最有效的防範方法」。他呼籲東北地區民眾務必提高警覺，避免讓寵物犬在戶外單獨停留過久，才能降低遭遇熊隻的風險。