「一碗10元」成絕響！台南35年林家肉燥飯熄燈...熟客不捨

▲台南知名評價小店「林家肉燥飯」因老闆夫妻倆年事已高，決定熄燈。（翻攝自林家肉燥飯臉書）

台南飄香35年的知名評價小店「林家肉燥飯」，昨（3）日突然在臉書向顧客道別，解釋因為老闆夫妻倆年事已高，才會忍痛做出這個決定，感謝大家過往支持，「林家肉燥飯，謝謝大家，下台一鞠躬。」

林家肉燥飯位於台南市安南區安和路，1990年自南園街養生市場發跡，後來遷至現址，是不少台南人的兒時記憶，總統賴清德及網紅蔡阿嘎都曾光顧，店內招牌當屬一碗只要10元的肉燥飯，多年來不曾漲價。

▲總統賴清德曾光顧。（翻攝自林家肉燥飯臉書）

昨日有網友在臉書社團分享林家肉燥飯掛上盤讓看板的照片，不久後盤讓看板照片就發文宣布下台一鞠躬，業者寫道「從阿公帶著孫子來吃，到孫子長大帶著自己的孩子來吃，林家肉燥飯彷彿是每個老客人家裡的第二個廚房。」

▲網友在臉書社團分享林家肉燥飯掛上盤讓看板的照片。（翻攝自我是安南區人）

老闆和老闆娘覺得大家生活辛苦、都求一頓溫飽，他們少賺一點沒關係，「一碗肉燥飯10元，35年的堅持，裡頭蘊含的不只美味，還有辛苦的血汗，和已工作到變形的一把老骨頭⋯」如今老闆和老闆娘年事已高，才會忍痛做出重大決定，在此感謝所有人的支持。

其實上（11）月開始，林家肉燥飯老闆必須進行疝氣手術，幾乎整個月沒有開店，只是熄燈消息來得突然，熟客們雖然不捨，仍留言祝福老闆和老闆娘退休後身體健康。

▲林家肉燥飯老闆11月才剛開刀。（翻攝自林家肉燥飯臉書）



