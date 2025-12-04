清潔員送32元電鍋遭判刑！律師逆風幫法官補血：已是最大限度

▲黃姓清潔員將殘值32元的電鍋送給回收阿婆，因而被起訴。（資料照／記者黃宥寧攝）



記者柯振中／綜合報導

黃姓清潔隊員因將民眾丟棄、僅值32元的電鍋轉送回收阿婆而被依貪污罪起訴並獲判緩刑，引發外界怒批「法律太不近人情」。對此，王至德律師表示，雖判決看似嚴苛，但在現行制度下，法官多數難以形成無罪結果，相關法律結構也讓案件幾乎無從「微罪不舉」。他指出，貪污治罪條例屬重罪，法官只能在法定範圍內盡量輕判，緩刑已是能做到的最大限度。

王至德在貼文中解釋，外界質疑「才32元為何要判」並不符合現行法理。依他說法，民眾丟棄物到了清潔隊常被認定為公有財物，而只要身分、公務行為與侵占三項要件成立，法律並未因金額微小而排除貪污罪。他也提到，學理上的「可罰違法性」雖能處理輕微違法行為，但面對法定刑最輕五年以上的重罪，實務上法官幾乎無法採用。

針對網路上指控「法官不知民間疾苦」的聲音，王至德認為多屬情緒反應，難在法庭成立。他指出，除非法官願意「硬凹」特定空間、例如認定被告無犯罪故意、誤以為電鍋非公物，否則在法條明確的前提下，裁判空間非常有限。他直言，法官已盡量從量刑上表現同理心，因此以緩刑作為結果，顯示法院並不希望被告入獄。

王至德進一步指出，判決書內容其實透露了法官真正的擔憂：若判無罪，社會大眾可能誤以為類似行為被默許。他形容此種考量近似「殺雞儆猴」，法官不願為此案開先例，因此即便同情被告，也仍需在有罪與輕判之間取得平衡。他強調，這正是法律制度下的結構性無奈，不是單一法官能自行突破。

對於案件引發的廣泛討論，王至德坦言，他也同情該名清潔隊員，但現行法規嚴格，相關裁量空間有限。他表示，若社會普遍認為此類案件不應動輒以貪污罪論處，最根本的解決方式應是透過修法調整，而非讓個案承擔制度缺口。他呼籲，若希望避免類似爭議重演，推動立法改革恐怕比苛責法官更實際。