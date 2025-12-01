他會不會劈腿？三大徵兆教你看懂男人的誠實度

▲專情男性的日常其實很簡單：願意分擔家事、投入興趣並重視溝通，這些看似平凡的習慣，正是維繫穩定關係的關鍵。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在戀愛關係中，許多人最擔心的，就是另一半是否夠誠實、會不會偷偷變心。日本網站《TRILL》近日刊登一篇文章，點出「如何看出一個人是否真正誠實？」並整理出「不容易劈腿的男性，在家裡都有的三大特徵」。透過這些日常行為，或許就能看出對方是否是值得託付的對象。

第3位：會主動做家事的男人

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章指出，重視伴侶、不易劈腿的男性，多半會積極參與家務。因為家事需要體貼、責任感與合作精神，能主動分擔的人，通常也具備尊重他人的特質，不會只顧自己。這樣的男性在關係中更懂得付出，自然也更不容易出軌。

第2位：全心投入自己的興趣

不容易劈腿的男性往往都有熱愛投入的興趣，像是運動、收藏、手作、遊戲或戶外活動等。專注在喜歡的事情上，能帶來滿足感與情緒穩定，也讓他們生活有重心，自然就沒有多餘心力把注意力放在別的女性身上，出軌機率相對更低。

第1位：重視「溝通」

排名第一的特徵，是會把溝通放在心上的男性。願意花時間傾聽、分享，主動討論彼此的想法與感受，能大幅降低誤會與情緒累積，不容易從關係中逃避或尋求其他慰藉。文章指出，「願意溝通」本質上就是誠實、負責與珍惜關係的展現，也最能看出一個男人是否真正值得信任。

若正在評估另一半是否是「長久穩定型」，不妨觀察他在家裡的日常習慣，往往比言語更能反映真正的品格。