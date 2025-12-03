Kobo電子書2025台灣百大排行榜出爐　文學小說回溫、有聲書崛起

記者蘇晟彥／綜合報導

電子書品牌樂天 Kobo 公布讀者矚目的「2025 年度台灣百大暢銷排行榜」，由商業理財類書籍《納瓦爾寶典》奪得台灣暢銷榜年度冠軍，心理勵志類書籍《我可能錯了》、《你的人生，他們六個說了算！》及《Rewire-神經可塑性》分居第 2 至第 4 名，顯示在現代工作與生活節奏加速變動的情況下，讀者傾向透過商業理財與心理勵志類書籍尋找解方，強化面對變局時的判斷力與思考力，使「思考力全面崛起」成為台灣讀者今年最鮮明的閱讀趨勢。

▼樂天Kobo公佈平台上「2025 年度台灣百大暢銷排行榜」。（圖／品牌提供）

今年樂天 Kobo 亦首度推出九大類別 Top 100 榜單，以更細緻的分類呈現各領域的閱讀焦點，讓台灣讀者的多元閱讀面貌更為清晰可見。作為全球電子書領導品牌，樂天 Kobo 提供超過 800 萬本中外文電子書，其中的中文電子書超過 30 萬本，滿足讀者多元閱讀需求。

文學小說躍升成為 2025 年最受讀者喜愛的閱讀類別，總共有 38 本書籍入榜百大，其中《進烤箱的好日子》最受歡迎，拿下文學小說類排名冠軍，以辛辣又幽默的語言，訴說青春期的成長故事，讓人想一讀再讀；同樣入榜的《迷霧之子》以宏大的奇幻世界與獨特魔法系統吸引大量粉絲；《沼澤女孩》則以懸疑推理書寫女性成長議題，呈現一段孤獨卻堅韌的生存之旅。三本作品反映出台灣讀者在忙碌且高壓的生活節奏中，望透過故事獲得情感寄託、精神喘息與更廣闊的想像空間。

以閱讀提升能力 追求掌控人生變數

今年榜單中，投資理財、職場策略與思考框架書籍表現亮眼。例如榜首《納瓦爾寶典》分享矽谷傳奇創投家的投資哲學與人生智慧，引導讀者建立財務自由與長期思考策略；第 5 名《持續買進》則以資料科學家的角度提供實證投資方法，幫助個人資產管理更有系統。觀察發現，這類作品並非只是提供知識或技能，而是協助讀者在變動環境中建立一套「更能預測、判斷與自我管理」的方法，透過閱讀強化自身的判斷力、風險感知與長期規劃能力，使生活與工作更具掌控感。



心理自我覺察與情緒調適類型書籍需求提升

在心理勵志類書籍中台灣讀者展現出對自我覺察與情緒調適的高度興趣，包括榜單第 4 名的《Rewire-神經可塑性》，透過神經可塑性理論，幫助讀者科學地重塑情緒與行為模式；《你願意，人生就會值得，蔡康永的情商課 3》，由知名主持人蔡康永分享如何擁有高情商，來找到活得更自在的生活方法；《蛤蟆先生去看心理師》則以輕鬆幽默的方式探討心理健康與心靈成長，為讀者帶來心理療癒的新視角。從科學、實務到療癒面向，多角度滿足讀者對心理成長的需求，展現出台灣讀者在心理健康與情緒管理方面的閱讀趨勢。

漫畫輕小說類別榜首《我所看見的未來》以作者長年收錄的預言紀錄與離奇巧合引起讀者高度討論，結合神祕氛圍，成功在榜中殺出重圍，成為最受矚目的話題作品。另外，超人氣長線系列依舊制霸榜單，《葬送的芙莉蓮》講述精靈族芙莉蓮在摯友勇者欣梅爾逝去後，重新踏上了一段理解「人類的愛及友情」與「生命的意義」的旅程，從時間、記憶與情感，觸動著我們對於生命每一刻的相遇與重逢；《膽大黨》以刺激緊湊的劇情，描繪一群少年在危險世界中奮力求生，有著腦洞大開的鬼怪與外星生物，更有著熱血沸騰的戰鬥和讓人捧腹大笑的青春成長，一同享受驚奇有趣的超自然冒險；而《SPY×FAMILY 間諜家家酒》描述頂尖間諜為了任務組織家庭，每日進行充滿秘密與誤會的諜報日常，故事融合家庭的奇葩事蹟與笑料，不僅讓人捧腹大笑，也為這個「假」家庭意外萌生的真摯情感而深受感動。三本作品同時展現了奇幻、冒險與幽默的故事情節，在讀者心中擁有超高人氣。



漫畫輕小說榜單《我所看見的未來》占居榜首，超人氣長線大作全面稱霸

本次樂天 Kobo 也特別推出有聲書榜單，反映出越來越多讀者選擇以「聆聽」的方式享受閱讀。前 5 名作品涵蓋心靈成長、思維突破與勵志傳記，像是《我可能錯了》、《無限賽局》以及《我，刀槍不入》、《被討厭的勇氣》等，以深入淺出的內容，幫助聽眾在忙碌生活中輕鬆吸收知識與正能量。有聲書不僅便利，也能藉由專業配音賦予文字生命，是新時代閱讀的絕佳選擇，推薦讀者不妨一試，開啟多元的閱讀新體驗。

外文小說類型多元：從友情、奇幻到自我探索皆入榜

而在台灣外文小說榜單中，前 5 名依序為《Conversations with Friends》和《Beautiful World, Where Are You》關注友情、愛情與成年後的迷惘，強調心理共鳴與人際互動；《Yellowface》透過諷刺小說，探討文化、種族及身分認同，引發對社會議題的思考；《Red Queen 4-Book Collection》以懸疑故事呈現權力鬥爭與自我突破，滿足冒險與想像需求；《The Pathless Path》則聚焦非傳統人生選擇與自由職涯，鼓勵自我探索與反思。這些作品呈現出現代讀者對多元題材與深度思考的偏好，傾向兼具娛樂性、思辨性與情感共鳴的作品。

台港閱讀差異大公開！香港榜單心理勵志書籍比例高

對比同時發布的香港百大暢銷榜單，心理勵志、生命議題、靈性類型書籍占比遠高於台灣，例如《你可以習慣不在意》、《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》、《每個人的花期不同》等。這些作品更聚焦於情緒療癒、自我認識與人生定位，反映香港讀者對心理支持與生命議題的需求更為強烈。

台灣與香港百大書籍榜單中今年以文學小說類別入榜最多，顯示讀者對文學作品的需求與關注度逐年提升。而在香港榜單中，心理勵志書上榜比例高，顯示在快速變動的環境下，讀者更需要情緒調適、自我修復與心理穩定的支持；相較之下，台灣則以商業理財、企業家經驗與實用思考類書籍占比更高，反映讀者偏好透過閱讀強化專業能力、理財判斷與個人成長策略，展現出兩地不同的閱讀動機與生活節奏。

【樂天 Kobo 2025 台灣電子書暢銷 Top10】

排名 中文書名 作者 出版社

1 納瓦爾寶典 艾瑞克．喬根森 天下雜誌

2 我可能錯了 卡洛琳．班克勒

比約恩．納提科．林德布勞

納維德．莫迪里 先覺出版

3 你的人生，他們六個說了算！ 大衛．JP．菲利浦斯 平安文化

4 Rewire-神經可塑性 妮可．維諾拉 麥田出版

5 持續買進 尼克．馬朱利 商業週刊

6 蛤蟆先生去看心理師 羅伯．狄保德 三采文化

7 世界盡頭的咖啡館 約翰．史崔勒基 三采文化

8 原子習慣 詹姆斯．克利爾 方智出版

9 進烤箱的好日子 李佳穎 自轉星球

10 你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課 3 蔡康永 如何出版

統計期間：2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日

【樂天 Kobo 2025 年度百大暢銷榜】

活動網址：https://koboaisa.com/8eddw4



