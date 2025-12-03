　
國際

戴爾創辦人豪捐1961億元！　助2500兒童獲「川普帳戶」投資基金

▲▼美國戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell）與妻子蘇珊（Susan）捐款62.5億美元助2500名兒童啟動「川普帳戶」。（圖／路透）

▲戴爾與妻子蘇珊捐款62.5億美元助2500名兒童啟動「川普帳戶」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell）與妻子蘇珊（Susan）宣布投入大手筆慈善捐助，將在美國總統川普政府推動的「投資美國計畫」（Invest America initiative）框架下，替全美2500萬名兒童捐出總額62.5億美元（約台幣1961億元），並在每名孩子的個人投資帳戶中存入250美元（約台幣7800元）。

根據《路透社》報導，這項帳戶被稱為「川普帳戶」（Trump accounts），是川普政府依照「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）設立的新政策，由財政部為2025年至2028年出生的孩子開設投資帳戶，戴爾夫婦的捐贈將成為計畫的重要資金來源之一。

根據規劃，川普政府先前已在帳戶中存入1000美元（約台幣3.1萬元），帳戶資金需投入追蹤大盤表現的指數型基金，並在孩子滿18歲後可用於教育、職訓、購買第一間房或創業。戴爾在白宮的說明中表示，「投資孩子，就是最聰明的投資。」

川普也在活動上強調，這項捐助能讓更多中產階級家庭的孩子分享經濟成長成果，形容這將「給他們追求美國夢的機會。」

戴爾夫婦指出，捐助主要針對10歲以下的兒童，並將依家庭年收中位數15萬美元以下的郵遞區號分配資格。這筆巨額捐款並非來自「麥可與蘇珊．戴爾基金會」（Michael & Susan Dell Foundation），而是來自其他慈善資金。

外界估算，戴爾身家接近1500億美元，此次捐款規模也成為投資美國計畫啟動前最受矚目的企業慈善行動之一。

