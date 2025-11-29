19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文曝「被離職」：好聚好散

▲媒體人陳揮文。（圖／翻攝陳揮文臉書）



實習記者石嘉豪／台北報導

媒體人陳揮文今（29日）在社群平台表示，自己在飛碟電台的飛碟晚餐節目於昨日正式結束，他透露，不是主動離職，而是「被離職」，但這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快，所以請各位聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台，他也會繼續在自己的網路頻道上直播。

陳揮文表示，飛碟電台的飛碟晚餐節目，自2006年7月開始，在2025年11月正式結束。他透露，前幾天，被電台主管告知時，第一個念頭想到「來是偶然，去是必然」，這句話跟韓國瑜院長學到的話，

陳揮文說明，如同節目最後一個標題「陳揮文時間，下台一鞠躬」，有上台，就有下台，無論上台下台，對每一位聽眾朋友，他都是發自內心深深一鞠躬。

然而陳揮文指出，自己不是主動離職，而是「被離職」，飛碟電台有新節目規劃的考量，他百分之百尊重，況且一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給他完全自由的主持空間，我真的無以為報。

陳揮文強調，這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快，大眾傳播的環境，尤其廣播節目，經營非常不易，所以請各位聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台，下週起，就會有新的節目為大家服務。

至於接下來的規劃，陳揮文表示，他一切都好，謝謝關心，每週一到週五，中午12時，在網路上可以看「陳揮文直播」；下午，則會伺機到各電視台，跑通告、拼經濟。

陳揮文提到，「人生，一期一會」，這也是當年韓國瑜院長的金句之一，自己原本在最後一集的最後1分鐘，想清唱〈感恩的心〉，結果，一時百感交集，竟給忘了，總之，謝謝每一位聽眾朋友，也謝謝飛碟電台！