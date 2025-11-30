台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

▲台南女控訴遭黃姓男子性侵，6名惡煞將黃男押至納骨塔拴狗鍊痛毆。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

台南一名女子疑遭黃姓男子性侵後向友人哭訴，陳姓男子得知後情緒激動，與郭姓男子聯繫其他友人，合計6人決定將黃男約出「討說法」。今年1月14日晚間，眾人先買好尼龍束帶、狗鍊、狗項圈與膠帶等物品，再依女子安排到關廟區釣蝦場埋伏，見黃男現身後立即強押上車，將人帶往偏僻的納骨塔施以私刑凌虐。

根據判決書內容，黃男被帶到現場後，被陳男要求脫去衣物，陳更親手將狗項圈與狗鍊套在其頸部，拉著鍊子逼他在地爬行。期間陳、郭與其他成員以拳腳、棍棒輪流毆打，方姓男子則將人壓制在地。黃男因此受有頭部鈍傷、微量腦出血、左眼挫傷及四肢多處擦挫傷，凌虐時間約2至3小時。

被害人最後在眾人允許下打電話找友人擔保，才得以離開現場，由劉姓友人載往醫院急診並報案。警方介入後，陳、郭、李及兩名黃姓共犯均承認犯行；至於女子與方姓男子部分另案審理。

台南地院審理認為，6人以「三人以上共同剝奪行動自由」方式施以凌虐，嚴重破壞社會秩序，但考量事件起因於疑似性侵糾紛、拘禁時間非長久，且各被告均坦承犯行並表示願意賠償，因此依刑法第59條酌減其刑。最終，主導全案並親自動手的陳男判刑8月、併科罰金6萬元；郭男判刑6月、罰金9萬元；其餘3名共犯各判刑6月、罰金3萬元，均不得易科罰金。扣案束帶與狗鍊則予以沒收，全案可上訴。