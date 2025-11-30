　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

▲某銀行朱姓女行員被詐騙集團吸收成為內鬼，協助詐團將人頭帳戶每日轉帳額度從50萬元調高至3,000萬元方便洗錢，桃園地院今天下午判決出爐。（示意圖／視覺中國CFP）

▲台南女控訴遭黃姓男子性侵，6名惡煞將黃男押至納骨塔拴狗鍊痛毆。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

台南一名女子疑遭黃姓男子性侵後向友人哭訴，陳姓男子得知後情緒激動，與郭姓男子聯繫其他友人，合計6人決定將黃男約出「討說法」。今年1月14日晚間，眾人先買好尼龍束帶、狗鍊、狗項圈與膠帶等物品，再依女子安排到關廟區釣蝦場埋伏，見黃男現身後立即強押上車，將人帶往偏僻的納骨塔施以私刑凌虐。

根據判決書內容，黃男被帶到現場後，被陳男要求脫去衣物，陳更親手將狗項圈與狗鍊套在其頸部，拉著鍊子逼他在地爬行。期間陳、郭與其他成員以拳腳、棍棒輪流毆打，方姓男子則將人壓制在地。黃男因此受有頭部鈍傷、微量腦出血、左眼挫傷及四肢多處擦挫傷，凌虐時間約2至3小時。

被害人最後在眾人允許下打電話找友人擔保，才得以離開現場，由劉姓友人載往醫院急診並報案。警方介入後，陳、郭、李及兩名黃姓共犯均承認犯行；至於女子與方姓男子部分另案審理。

台南地院審理認為，6人以「三人以上共同剝奪行動自由」方式施以凌虐，嚴重破壞社會秩序，但考量事件起因於疑似性侵糾紛、拘禁時間非長久，且各被告均坦承犯行並表示願意賠償，因此依刑法第59條酌減其刑。最終，主導全案並親自動手的陳男判刑8月、併科罰金6萬元；郭男判刑6月、罰金9萬元；其餘3名共犯各判刑6月、罰金3萬元，均不得易科罰金。扣案束帶與狗鍊則予以沒收，全案可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆自來水連日傳異味！謝國樑緊急召開應變會議
舒子晨泳池解放比基尼「蹦出超兇上圍」！　被拍S曲線深溝全看光
快訊／台南市環保局急發空污警報！
台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南掩埋場大火！1區居民快關門窗

台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

快訊／台南第三掩埋場夜間大火　20公尺高垃圾堆狂燒濃煙沖天

鋼鐵爸突宣布重大承諾　新北殉職警全程葬儀「無償辦到好」

快訊／「夜店大亨」夏天倫北市遭砍！兇嫌抓到了

快訊／移工捕蟹驚見紅衣浮屍　男全身腫脹飄淡水河

快訊／「夜店大亨」夏天倫遭砍傷　地下停車場突被2男埋伏狠襲

修水管跌落溪谷！雙溪平林農場員工失聯整夜　警消今上午尋獲送醫

嘉義81歲翁走失一夜！墜果園溪旁驚險獲救　家屬鬆口氣

獸父性侵幼女7年　兒童樂園摩天輪也逞慾！二審改判14年

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

快訊／台南掩埋場大火！1區居民快關門窗

台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

快訊／台南第三掩埋場夜間大火　20公尺高垃圾堆狂燒濃煙沖天

鋼鐵爸突宣布重大承諾　新北殉職警全程葬儀「無償辦到好」

快訊／「夜店大亨」夏天倫北市遭砍！兇嫌抓到了

快訊／移工捕蟹驚見紅衣浮屍　男全身腫脹飄淡水河

快訊／「夜店大亨」夏天倫遭砍傷　地下停車場突被2男埋伏狠襲

修水管跌落溪谷！雙溪平林農場員工失聯整夜　警消今上午尋獲送醫

嘉義81歲翁走失一夜！墜果園溪旁驚險獲救　家屬鬆口氣

獸父性侵幼女7年　兒童樂園摩天輪也逞慾！二審改判14年

別再悶著了！　8種癌症恐是壞情緒憋出來的

基隆自來水連日傳異味！市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

快訊／台南掩埋場大火！1區居民快關門窗

陳揮文「被離職」退出《飛碟晚餐》19年主持棒　接班雙主播曝光

台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

快訊／台南第三掩埋場夜間大火　20公尺高垃圾堆狂燒濃煙沖天

太常來台跑灶咖！　頌樂笑認「跟經紀人討論」：想在台灣買房子

亞亞肋骨被踢到發炎　出門電力3小時就耗盡：孕晚期真的蠻辛苦

從棒球改練橄欖球　台大陳力榕狂瘦26公斤喊話拚4連霸

大槻真希上海開唱突被請下台！　《航海王》唱一半「遭熄燈.消音」

社會熱門新聞

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！下風處快關窗

凶嫌會砍死人　英勇攤商抄圓凳砸

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

鋼鐵爸：新北殉職警葬禮我全包

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

盜獵集團殺浪貓槍擊石虎！持槍瞄準警察

快訊／「夜店大亨」夏天倫遭砍傷

快訊／「夜店大亨」夏天倫遭砍！嫌抓到了

搭機拍空姐值勤影片！男乘客侵害肖像判賠5萬

新竹城隍廟爆砍人械鬥！17歲男臟器外露

3寶媽吃先生麻吉還撩小王　綠帽夫怒求償

更多熱門

相關新聞

南投露營區老闆虐死員工　4嫌殺人罪起訴

南投露營區老闆虐死員工　4嫌殺人罪起訴

南投中寮鄉一名42歲謝姓男子，數月前承租該露營區經營，在5月11日深夜夥同其他3名員工，對另名張姓員工動用私刑，期間動用了10多種刑具，外加拳打腳踢，將張男活活打死，南投地檢署偵結，依殺人罪起訴謝男及動手的3名員工。

李伊妍挨告昨現身派出所　律師稱直球對決

李伊妍挨告昨現身派出所　律師稱直球對決

劉強東案最新影片　女方甜蜜勾手

劉強東案最新影片　女方甜蜜勾手

關鍵字：

私刑案性侵疑雲台南事件判刑結果拘禁虐待

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

變天！　今全台有雨

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫抓龍筋

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面