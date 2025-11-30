台中BMW男車禍欠12萬修車費落跑！4天後又肇事害2人受傷

▲郭男駕駛白色BWM轎車追撞前方車輛及1部自行車。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名郭姓男子昨天（29日）駕駛白色BMW轎車，在五權西路與向上路口，追撞前方車輛及1部自行車，造成2人受傷；另有修車廠業者指出，這名郭男在日前就發生過車禍，曾到廠內進行維修，但在4天前竟逕自將車輛開走，欠下12萬元維修費用後神隱，氣得對郭提告詐欺罪嫌。詳細案情警方仍在調查。

郭男昨天傍晚5時許，在台中市南屯區五權西路、向上路口發生車禍，警方查，郭男（38歲）駕車沿五權西路往永春東七路方向行駛，疑開車分心，先是追撞由鄭姓男子（28歲）駕駛的轎車，再碰撞騎乘自行車的谷姓男子（24歲）。

車禍造成郭男BMW車頭毀損嚴重，鄭、谷也受到輕傷，送醫治療；警方對3名駕駛進行酒測，均無酒駕情形，在郭男車內也無查獲違禁品，詳細肇事原因有待進一步釐清。

▲郭男車輛車頭毀損嚴重。（圖／民眾提供）



據悉，郭男開車肇事不只這一樁，他曾於10月12日在台中市大甲區發生車禍，事後將車輛移至大里區某修車廠維修，至本月26日，郭男見車輛已大致修好，竟偷偷將車開離修車廠，未支付業者12萬元修車費用，業者尋找郭男無果，向警方提告詐欺罪嫌，這部分警方正在調查中。