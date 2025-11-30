　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍稱增軍費是要開戰　吳崢：買壽險會問你家要死人？

▲▼民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今（3日）上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前投書美媒《華盛頓郵報》，宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。不過，國民黨立委徐巧芯就質疑，若按照民進黨立委王定宇所說，分7年計算，那每年國防預算已接近GDP 5％，佔總預算一半，但這是在戰爭中的國家才會用這樣比率去編列，請問兩岸現在要面臨戰爭了嗎？對此，民進黨發言人吳崢反問徐巧芯，家裡有沒有在買保險？買保險他也不會去問，「你們家是準備死人喔？」

吳崢27日在節目「中午鏡來講」指出，國民黨很奇怪，每次在兩岸事情上都異口同聲，跟著中國一起恐嚇台灣人民。國民黨主席鄭麗文批評，賴清德是要讓台灣成為麻煩製造者嗎？讓台海變成火藥庫嗎？但台灣現在所有強化的軍備都是些防禦性武器。

吳崢舉例，家裡裝監視器、門鎖，會被別人質疑，把家裡弄那麼安全，會給社區帶來很多麻煩嗎？「只有小偷跟強盜覺得麻煩嘛！」小偷要進門時說，「怎麼那麼多門鎖解不開，好麻煩喔」，唯一覺得麻煩的只有中國，會覺得台灣好難打。

吳崢說，鄭麗文講話也是很直接，「你台灣一直強化國防，那這樣以後中國要來打台灣，不就變很麻煩嗎？」問題是中國越麻煩，台灣就越和平越安全。因此鄭麗文完全是把敘事顛倒，台灣強化自我國防，「不是讓我們變得更危險，是讓我們變更安全的，所以國民黨講這話非常非常奇怪啦」。

吳崢也提到，徐巧芯質疑，為什麼要花這麼多錢弄國防？兩岸是要打仗、戰爭了嗎？「怎麼會有人這樣講話，妳好奇怪喔」，請問徐巧芯或其他國民黨委員，家裡有沒有買保險？你買壽險、健康險、癌症顯，他也不會去問，「蛤？啊你們家是準備死人喔？啊是要去死了嗎？」

「不會有人這樣講嘛！不會有人這麼機車嘛對不對？」吳崢再舉例，如果你在路上騎摩托車，買一個安全帽，他也不會去問你，「啊是準備被車撞喔？啊是準備今天出門被撞了是不是？」不會這樣子嘛！你準備好自己安全，有益無害。這些人就是見不得台灣好、變安全，一定要唱衰、扯後腿。

針對2027這個時間點，吳崢指出，很多人罵賴清德恐嚇台灣人民、杜撰時間，但2027在國際上講多久了？網路上的酸民網軍對軍事了解、情報掌握程度有超過美國印太司令、美國歐洲戰區司令、美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會嗎？

吳崢表示，美國印太司令從2018年開始，戴維森（Philip Davidson）、阿基里諾（John Aquilino）、帕帕羅（Samuel Paparo）連3屆都在說，中國共產黨人民解放軍在準備備戰，目標是什麼？就是2027年要準備好，要有能力發起跨海的兩棲登陸作戰，「不是說2027他一定會打，但是他2027就是要準備好」。因此，全世界的人都緊張，要台灣準備好，不要讓中國覺得好欺負，「結果我們現在要自己強化自己，國民黨在率先扯後腿」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民眾黨創黨元老宣布退黨
袁惟仁爆緊急送醫！前妻陸元琪不知情「二度發聲」
12月新制懶人包一次看　台鐵大改點
天琴颱風輸水氣今午後掃過　周二入夜急轉涼「北東雨變大」
商旅「天花板水泥掉落」砸傷住客　業者道歉了
快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業
朱學恒明出獄！強吻鍾沛君判11月　表現良好獲縮刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

藍稱增軍費是要開戰　吳崢：買壽險會問你家要死人？

快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業

石明謹談增軍費：你家被偷是因為很好偷　絕不是因為你加裝門鎖

民進黨推選前放「民主假」　黃國昌：最重要目的是阻礙年輕人投票

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他指控幕後主導人：趙少康

從香港大火看台北市安危　陳冠安喊話蔣萬安強化施工防火審查

更便民！　內政部：12/1起戶政服務系統新增2項戶籍登記線上申辦

海鯤號遭質疑政治性出航　林楚茵轟：配合中共造謠假催貨

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

藍稱增軍費是要開戰　吳崢：買壽險會問你家要死人？

快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業

石明謹談增軍費：你家被偷是因為很好偷　絕不是因為你加裝門鎖

民進黨推選前放「民主假」　黃國昌：最重要目的是阻礙年輕人投票

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他指控幕後主導人：趙少康

從香港大火看台北市安危　陳冠安喊話蔣萬安強化施工防火審查

更便民！　內政部：12/1起戶政服務系統新增2項戶籍登記線上申辦

海鯤號遭質疑政治性出航　林楚茵轟：配合中共造謠假催貨

阿嬤每天宅在家！他以為懶惰　一問才發現「得1病」急帶長輩開刀

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

中央公園26米永恆星冠樹點燈　高雄聖誕生活節正式登場

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

石虎遭槍殺瞪大雙眼亡！盜獵集團還剝皮浪貓　持槍囂張瞄準警察

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

香港大火百死　駐港國安公署：反中亂港分子「以災亂港」利用災民

陸客取消日本飯店！　日當局「曝數據」：其他國家已填補空缺

轎車遭攔查飄異味！駕駛唾液快篩陽　3人被搜出「20包毒品」

膠囊藥混入「氰化物」殺夫！越南人妻奪3命判死　8歲童也不放過

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

政治熱門新聞

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他揭幕後主導人

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

戶政服務再升級！　12/1起新增2項戶籍登記線上申辦

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

麥玉珍昨表態有意參選台中市長　黃國昌：我現在才聽到

休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放

不甩藍修國籍法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」

邱議瑩領先柯志恩　楊智伃揪民調：加總有誤

更多熱門

相關新聞

石明謹談增軍費：你家被偷是因為很好偷　絕不是因為你加裝門鎖

石明謹談增軍費：你家被偷是因為很好偷　絕不是因為你加裝門鎖

總統賴清德日前宣布，提出400億美元（新台幣1.25兆）的國防特別預算。對此，時常針砭時政的退警、足球球評石明謹30日表示，根據25年警察經驗，你家會被偷，最大原因是因為你家很好偷，絕對不是因為你家加裝門鎖、防盜器。

奈良美智想看《大濛》　「國民黨政府對人民思想言論鎮壓時代」

奈良美智想看《大濛》　「國民黨政府對人民思想言論鎮壓時代」

若2027真武統　賴清德要如何因應？

若2027真武統　賴清德要如何因應？

演算法提供單一資訊致同溫層厚實　賴清德：恐導致社會彼此對立

演算法提供單一資訊致同溫層厚實　賴清德：恐導致社會彼此對立

哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

關鍵字：

徐巧芯吳崢賴清德軍費

讀者迴響

熱門新聞

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

變天！　今全台有雨

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

凶嫌會砍死人　英勇攤商抄圓凳砸

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪忙做這事

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！下風處快關窗

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面