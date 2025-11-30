藍稱增軍費是要開戰　吳崢：買壽險會問你家要死人？

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前投書美媒《華盛頓郵報》，宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。不過，國民黨立委徐巧芯就質疑，若按照民進黨立委王定宇所說，分7年計算，那每年國防預算已接近GDP 5％，佔總預算一半，但這是在戰爭中的國家才會用這樣比率去編列，請問兩岸現在要面臨戰爭了嗎？對此，民進黨發言人吳崢反問徐巧芯，家裡有沒有在買保險？買保險他也不會去問，「你們家是準備死人喔？」

吳崢27日在節目「中午鏡來講」指出，國民黨很奇怪，每次在兩岸事情上都異口同聲，跟著中國一起恐嚇台灣人民。國民黨主席鄭麗文批評，賴清德是要讓台灣成為麻煩製造者嗎？讓台海變成火藥庫嗎？但台灣現在所有強化的軍備都是些防禦性武器。

吳崢舉例，家裡裝監視器、門鎖，會被別人質疑，把家裡弄那麼安全，會給社區帶來很多麻煩嗎？「只有小偷跟強盜覺得麻煩嘛！」小偷要進門時說，「怎麼那麼多門鎖解不開，好麻煩喔」，唯一覺得麻煩的只有中國，會覺得台灣好難打。

吳崢說，鄭麗文講話也是很直接，「你台灣一直強化國防，那這樣以後中國要來打台灣，不就變很麻煩嗎？」問題是中國越麻煩，台灣就越和平越安全。因此鄭麗文完全是把敘事顛倒，台灣強化自我國防，「不是讓我們變得更危險，是讓我們變更安全的，所以國民黨講這話非常非常奇怪啦」。

吳崢也提到，徐巧芯質疑，為什麼要花這麼多錢弄國防？兩岸是要打仗、戰爭了嗎？「怎麼會有人這樣講話，妳好奇怪喔」，請問徐巧芯或其他國民黨委員，家裡有沒有買保險？你買壽險、健康險、癌症顯，他也不會去問，「蛤？啊你們家是準備死人喔？啊是要去死了嗎？」

「不會有人這樣講嘛！不會有人這麼機車嘛對不對？」吳崢再舉例，如果你在路上騎摩托車，買一個安全帽，他也不會去問你，「啊是準備被車撞喔？啊是準備今天出門被撞了是不是？」不會這樣子嘛！你準備好自己安全，有益無害。這些人就是見不得台灣好、變安全，一定要唱衰、扯後腿。

針對2027這個時間點，吳崢指出，很多人罵賴清德恐嚇台灣人民、杜撰時間，但2027在國際上講多久了？網路上的酸民網軍對軍事了解、情報掌握程度有超過美國印太司令、美國歐洲戰區司令、美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會嗎？

吳崢表示，美國印太司令從2018年開始，戴維森（Philip Davidson）、阿基里諾（John Aquilino）、帕帕羅（Samuel Paparo）連3屆都在說，中國共產黨人民解放軍在準備備戰，目標是什麼？就是2027年要準備好，要有能力發起跨海的兩棲登陸作戰，「不是說2027他一定會打，但是他2027就是要準備好」。因此，全世界的人都緊張，要台灣準備好，不要讓中國覺得好欺負，「結果我們現在要自己強化自己，國民黨在率先扯後腿」。