川普「封閉領空」集結美軍　委內瑞拉痛批：非法侵略

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普日前在社群平台上呼籲航空公司「將委內瑞拉上空視為完全關閉」，引發委內瑞拉政府強烈反彈，指責此舉是「殖民主義威脅」，並譴責美方再度對委內瑞拉人民施加「非法且毫無理由的侵略」。委內瑞拉外交部指出，美國無權關閉他國領空，但川普的言論可能造成航班不確定性，甚至使航空公司不願繼續飛往當地。

川普是在自家平台「真實社群」（Truth Social）貼文表示，「所有航空公司、飛行員、毒販與人口販運者請注意，委內瑞拉上空及周邊領空應被視為全面關閉。」美國白宮對相關言論未立即回應。不過，美國聯邦航空總署（FAA）日前已警告航空公司，委內瑞拉及周邊地區的「軍事活動升高」。

事件發生之際，美國正大幅增加其在加勒比海的軍事部署。美方標榜此舉是為打擊毒品走私，但委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）則批評，美國以「毒品指控」為藉口，意圖推翻他的政權。委國日前更以未在限期內恢復航班為由，禁止伊比利亞航空、葡萄牙航空TAP、巴西Gol航空、Latam航空、哥倫比亞Avianca與土耳其航空等6家主要國際航空公司降落。

美軍目前已將全球最大航空母艦「福特號」（USS Gerald Ford）與約1萬5000名美軍部隊部署至接近委國的區域，這是自1989年美國入侵巴拿馬以來，美軍在該地區最大規模的軍事行動。川普更警告，美國將「很快開始」對委內瑞拉境內的毒品行動採取陸上措施。

美軍聲稱已對至少21艘涉嫌運毒的船隻發動攻擊，造成超過80人死亡，但美方未提供具體證據證明船隻上載有毒品。委內瑞拉政府認為，美國的真正目標是推翻馬杜羅政權。

此外，美國近期將「太陽卡特爾」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，指控該組織由馬杜羅與委內瑞拉高層軍警官員領導，涉入大規模毒品與犯罪活動。委國外交部強烈否認此指控，批評美方企圖尋求更廣泛介入的藉口；而委內瑞拉內政與司法部長卡貝優（Diosdado Cabello）則稱所謂「太陽卡特爾」根本是「虛構的」。

美國國務院則堅稱，該組織確實存在，且已「全面腐蝕委內瑞拉的軍隊、情報、立法與司法系統」，雙方的指控戰持續升溫，使美委關係再度陷入緊張。