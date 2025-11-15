　
大陸 大陸焦點 特派現場

陪玩陪診陪聊天　陸興起「外包兒女」服務

▲▼陪玩陪診陪聊天 陸興起「外包兒女」服務。（圖／翻攝微博）

▲大陸興起「外包兒女」服務。（圖／翻攝微博）

文／香港01

2025年，中國大陸民政部發佈《2024年度國家老齡事業發展公報》，獨居老人比例已達14.2%，於是，關於「外包兒女」的服務開始悄然興起。

今年9月，一種名為「外包兒女」的服務在社交媒體上走紅。提供服務的人可以陪老年人看病、聊天、遛彎、買菜，還可以給老年人幫忙、調解矛盾，成為那些親生子女不在身邊的老年人的依靠。

現實場景中，很多老人的子女為了謀生，基本都會離開老人身邊。而隨着老人自理能力的減弱，他們的精神孤獨與生活不便就需要有人來解決。打開抖音，搜索「外包兒女」，能看到不少相關帳號。

▲▼陪玩陪診陪聊天 陸興起「外包兒女」服務。（圖／翻攝微博）

據陸媒報道，9月遼寧大連「雷霆保鏢團隊」推出「外包兒女」服務，由退伍軍人等組成的臨時子女，以單次收費500至2500人民幣（547至2737港元），為老人提供陪伴、聊天、散步等提供情緒價值的服務外，還會陪診、調解糾紛。

甚至還可以去老人療養院走走看看，營造一種家裏有人的感覺，讓工作人員以為老人有「子女」，不敢在照顧上有輕忽或欺負。

他們的號主頁，沒有花哨的宣傳，全是 「解氣」 的日常：有些是幫助女生擺脫前任騷擾，還有些是幫助老人家不被鄰居「欺負」「看不起」。

服務推出後反應良好，工作的細節讓不少子女主動復購，甚至推薦給朋友。團隊3個月間擴展至千人規模。相繼地，河南也推出了相類似的服務。

但「外包兒女」 終究不能替代子女的責任。網友們紛紛表示：定期給父母打個視頻電話，放假回家陪父母吃頓飯，耐心聽他們講過去的事，這些 「情感連接」是花錢買不來的。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

外包兒女陪玩陪診陪聊

