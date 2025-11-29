免費換機票不一定划算！理財達人分析「4種情況」：買票才更賺

▲使用航空公司會員哩程數或信用卡積點兌換免費機票，可能不一定划算。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

在累積信用卡點數或航空哩程已成為旅遊必備技巧的時代，「免費換機票」看似最划算，但國外理財專家提醒，積點的真正價值在於用在對的時機，若將積點胡亂使用，反而可能讓旅客損失不必要的價值。專家整理出4種情況，與其用哩程或點數換票，不如直接掏腰包購買更划算。

美國知名理財網站「GoBankingRates」刊登理財規劃顧問席薩（John Csiszar）的分析，指出第一種應「買票不換票」的情況是出現超低特價票。席薩舉例，若兩地平均票價約450美元，但此時剛好找到250美元的促銷機票，就算你手上有足夠哩程，也不代表一定要用掉。

他以旅遊情報平台The Points Guy估算的達美航空「飛凡哩程常客計劃」（SkyMiles）每哩約值1.15美分計算，一趟洛杉磯至亞特蘭大的來回票若售價375美元，就代表哩程的「划算兌換下限」是3萬2608哩；但若達美需要4萬哩才能換到，直接買票反而更省。

第二種情況是旅客正在努力升等「菁英會員」。航空公司的Elite級常客待遇向來相當誘人，包括優先報到、搶先登機、額外托運額度甚至貴賓室使用權等。但席薩提醒，這些資格多半建立在「實付機票」上，優惠票或哩程兌換票通常不列入計算。因此若正朝菁英資格邁進，應優先購票，以免錯失累積機會。

第三種情況，當你的哩程點數沒有到期壓力時，也不必急著兌換。席薩強調，許多航空公司已取消哩程有效期限，若點數仍十分珍貴且能長期持有，就應留給「最高價值」的航線。因為在適合的航班上兌換點數，其效益往往遠超過便宜機票的價值。

最後一種情況，則與航班條件有關。哩程票常常受限於艙等與航班選擇，例如洛杉磯直飛紐約的航班可能需要比中轉航班更多哩程，或國際線僅剩需轉機兩次、甚至轉機14小時的班機可換。若符合條件的兌換選項不理想，可能花了貴哩程卻換來不便行程，此時直接買票會更實際。

席薩總結，點數與哩程的真正價值並非「換到免費機票」本身，而是「在最划算的時刻使用」。旅客只要懂得精算，不一定每次都要換票，也能讓手上的積點發揮最大效益。