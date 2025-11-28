　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2028大選成變數！路透：北京看到「和平統一窗口」暫緩武統

▲5艘參加中俄「北部·聯合-2023」聯演的解放軍艦艇，由齊齊哈爾艦為指揮艦。（圖／CFP）

▲中共解放軍。（圖／CFP，下同）

記者閔文昱／綜合報導

路透專欄作家艾普斯（Peter Apps）近日撰文分析指出，外界長期關注的「中國2027武力犯台」警訊，正因北京將目光投向2028年台灣與美國大選，而出現緩和跡象。美國官員自2020年代初多次示警，指中國國家主席習近平已要求解放軍在2027年前完成攻台準備，但北京近來似乎更在意政治變局可能帶來的「和平統一」機會。

文章提到，台灣政治情勢的變化，讓北京認為不必急於在2027年前冒險動武，尤其是國民黨10月由傾中立場鮮明的鄭麗文接任黨主席，使得對岸解讀台灣在2028年總統大選中出現「路線翻轉」的可能性。若國民黨勝出，將被視為北京推動「和平統一」的重要契機。

艾普斯指出，即使政治結果未能真正打開統一之窗，至少也讓北京爭取到更多時間強化軍力。同時，美國2028年也可能迎來傾向孤立主義的新總統，如副總統范斯（JD Vance），這將進一步擴大中國在台海與印太區域的操作空間。與此同時，日本則罕見提高對台海戰爭的預期，甚至認為必要時可能在美國未出手前就先行行動。

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

然而，在亞洲局勢暫時降溫的另一端，歐洲對更大規模戰事的憂慮卻急速升高。專家警告，一旦由美國主導的烏俄和平協議條件過度傾向莫斯科，俄羅斯可能在短短一年內大膽攻擊至少一個北約波羅的海成員國。歐洲各國更加質疑自己是否具備單獨抵禦俄軍的能力，無論是捍衛波蘭、波羅的海國家，還是重新支撐烏克蘭。

報導進一步指出，中國握有全球關鍵原料與軍工供應鏈主導地位，使得歐美各國在「重新武裝、自我強化」的急迫過程中進展緩慢。根據美國智庫大西洋理事會統計，中國在全球無人機市場的占有率高達八成，從組裝成品到零件供應全面壟斷；英國、波蘭和台灣等國雖嘗試合作減少依賴，但成果有限。

除了無人機之外，稀土、炸藥原料、藥品及多項工業前驅化學品，也高度仰賴中國供應。今年中國一度因貿易衝突收緊稀土出口，令西方航空與防務產業陷入大規模缺料危機。專家警告，一旦未來10年內印太或歐洲爆發新衝突，西方在關鍵物資上的脆弱性可能使其難以在戰爭爆發前完全備妥。

在台灣部分，全球高性能晶片有近九成集中於台灣生產，若台海爆發衝突，將造成全球另一場供應鏈震盪，也使西方積極布局半導體替代產能；但要真正降低依賴，恐怕仍需多年才能見效。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2028大選成變數！路透：北京看到「和平統一窗口」暫緩武統

藍白邀賴清德赴立院國情報告　總統府：尊重憲政程序下與國會溝通

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

吳怡農「自殺式評大罷免」犯3致命錯誤！他嘆：好學生誤闖黑社會

評中國無法與民主和平共存　陳明祺：台灣與盟友合作提升嚇阻

立院總質詢落幕　卓榮泰認個人努力不夠：盼兩院以國家為念尋求共識

國際青年藝術交流展登場　青年局攜手全球藝術家展現城市創意

賴清德稱新住民受台灣法律同樣保護　民眾黨酸虛情假意

勞動部孕婦遭霸凌！壓力大吃安胎藥　王育敏籲：勿縱容謝宜容2.0

馬英九批高市早苗言論干涉台灣　謝長廷難以理解：講這話的人惡毒

Tpark 72,600坪宜居複合城

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

宜蘭五結

待轉起步被撞死！19歲騎士闖紅燈害命　她上班路上變亡魂

2028大選成變數！路透：北京看到「和平統一窗口」暫緩武統

藍白邀賴清德赴立院國情報告　總統府：尊重憲政程序下與國會溝通

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

吳怡農「自殺式評大罷免」犯3致命錯誤！他嘆：好學生誤闖黑社會

評中國無法與民主和平共存　陳明祺：台灣與盟友合作提升嚇阻

立院總質詢落幕　卓榮泰認個人努力不夠：盼兩院以國家為念尋求共識

國際青年藝術交流展登場　青年局攜手全球藝術家展現城市創意

賴清德稱新住民受台灣法律同樣保護　民眾黨酸虛情假意

勞動部孕婦遭霸凌！壓力大吃安胎藥　王育敏籲：勿縱容謝宜容2.0

馬英九批高市早苗言論干涉台灣　謝長廷難以理解：講這話的人惡毒

台南女「網購國考證書」錄取護理師！院方緊急回應

香港宏福苑慘劇已128死！　廉政公署拘捕8人

2025東吳超馬29日登場　7國高手挑戰24小時極限賽

新竹「6米麵包超人氣偶」延至12月底！加碼光雕　順道逛46攤市集

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

Tpark 72,600坪宜居複合城

相關新聞

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

總統賴清德26日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會時，宣稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發爭論。總統府事後澄清為「更以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」，賴清德臉書文字也做出修改。對此，前總統陳水扁今（28日）認為，有關來自中國軍事威脅的戰略意涵都是這樣看待的，「完成⋯的準備」與賴總統說「完成⋯為目標」，指的是一樣的東西，為了避免錯誤解讀，「總統府適時澄清，哪裡錯了？」

半導體需求旺　南韓央行：繁榮周期至少持續至2026年底

半導體需求旺　南韓央行：繁榮周期至少持續至2026年底

賴清德提1.25兆國防預算　王婉諭曝「2027」由來：國會不該無故杯葛

賴清德提1.25兆國防預算　王婉諭曝「2027」由來：國會不該無故杯葛

美台談判　傳台灣增加投資、培訓美國員工

美台談判　傳台灣增加投資、培訓美國員工

半導體地緣風險升溫　前經長王美花：台灣「矽盾」面臨空洞化挑戰

半導體地緣風險升溫　前經長王美花：台灣「矽盾」面臨空洞化挑戰

關鍵字：

台海局勢中國軍力台灣選舉供應鏈安全半導體

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽媽進房發現弟弟在侵犯她

「張君雅小妹妹」結婚了！

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

吃碗粿遇惡煞！自慰「打滿1整杯」

交往4年「啪啪只成功3次」　她淚揭原因：這種男人太稀有

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

陳美鳳澄清與邱澤緋聞王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」遭陸網炎上

路透：中國觀望2028大選　武統威脅短期走下坡

MAMA／SJ連唱4首變主場！希澈帥回巔峰神顏　「超帥短髮」出場殺爆

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面