沒必要修國籍法　賴清德籲「熱衷修法」立委三思：徒增社會疑慮

記者陳家祥／台北報導

陸配參政權近來掀起熱議，國民黨擬修《國籍法》，規範陸配依法取得台灣戶籍者，其公職參選及任職資格，不適用國籍法第20條放棄外國國籍規定。對此，總統賴清德今（28日）表示，「沒有必要去修訂《國籍法》，要特別免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任」。因為一旦修法成功，只不過增加社會對來自中國大陸的新住民疑慮而已，對整個台灣社會的和諧沒有幫助」，目前在討論國籍法的這些行為跟言論，其實都是多餘的、沒有必要的，希望立法院目前熱衷於推動《國籍法》修法的立法委員都能夠三思」。

賴清德說，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，或是什麼時候到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。身為總統，對在台灣的數十萬新住民在家裡，或是在工作上，或是對社會的貢獻，都充滿感激，「我相信國人同胞心情是跟我一樣，對這些熱愛台灣的新住民也都是很歡迎」。

賴清德舉例，在網路上非常知名、來自韓國的金針菇小姐，她喜歡台灣也宣傳台灣，最近才拿到居留身份，也領到政府發放的1萬元，她非常高興，甚至額外自掏腰包到韓國做了很多看板介紹台灣，希望她的鄉親能夠來到台灣旅遊，跟她一樣一起愛台灣。這個就是用行動表達對台灣的支持。

另外一位是非常知名的瑞莎小姐。賴清德說，她是烏克蘭的國家代表隊體操選手，自從來到台灣、嫁為台灣的媳婦之後，融入這個大家庭，她就盡她的力量、用她的專業，教台灣的小孩子體操；甚至尋找各種資源，帶台灣的小孩子出國參加國際性的比賽，「我相信，大家對瑞莎小姐這份對台灣的愛，也一定非常感動」。

另外，賴清德也分享一位來自中國福建的邱巧珠女士，她20幾歲嫁到雲林的時候，隔天就跟夫家一起做雞蛋批發的工作，從不會到全面負責，從收蛋、付錢、運送雞蛋，到送蛋到攤商那裡，然後來收錢，全部都是一手包辦。

賴清德說，最近邱巧珠也用養生雞蛋做蛋捲，贏得一致好評，生意也很好；更難得的是，她用雞蛋、用蛋捲，甚至用經費，在幫助弱勢民眾，也同樣贏得地方民眾一致的肯定。

賴清德強調，台灣是民主的國家，也是法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，「如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為」。

賴清德說，非常希望目前立法院在討論國籍法的立法委員，不要愛之適足以害之，「沒有必要去修訂《國籍法》，要特別免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任。一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民，會增加疑慮而已，這對整個台灣社會的和諧沒有幫助」。

賴清德呼籲，目前在討論國籍法的這些行為跟言論，其實都是多餘的、沒有必要的，「我希望立法院目前熱衷於推動《國籍法》修法的人士，立法委員都能夠三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，這才是我們共同要去推動的」。