檢調指徐春鶯受中方指示　黃珊珊：嚴重指控、要拿出具體證據

▲民眾黨立法院黨團召開「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會，立委黃珊珊回應徐春鶯議題。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，27日因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，遭羈押禁見。檢調指出，徐春鶯涉嫌受中方滲透來源指示、資助，在2024年總統大選時替民眾黨總統參選人柯文哲、2022年直轄市長選舉期間幫台北市長參選人黃珊珊站台、造勢。對此，黃珊珊今（28日）表示，檢調說徐春鶯接受指示、受人資助，是很嚴重的指控，要拿出具體證據，在任何人沒有被定罪之前都是無罪推定，也應有正當的法律程序。

黃珊珊說，昨天看到這新聞後跟大家一樣震驚，徐春鶯女士是民眾黨新住民委員會主委，是一個政黨的重要職位。此外，昨天披露的相關內容不是很明確，但是在事證沒有完整揭露的狀況下，看到的是想透過媒體未審先判所謂的「受指示」、「受資助」。

黃珊珊強調，對民眾黨來說，台灣新住民發展協會本來就是一個對新住民服務非常周到的團體，而且非常久了，所以社會公益做了很多。當時在台北市政府就非常重視新住民權益，所以有成立新住民委員會，對於新住民的服務，徐春鶯女士也長期投入這個社會公益。

黃珊珊指出，徐春鶯在選舉時候代表個人願意支持她、支持柯文哲主席，爭取各界支持是每個選舉人都應該做的，而且重視新住民的權益。

黃珊珊強調，說徐春鶯接受指示、受人資助，這是非常嚴厲的指控，要拿出具體證據，不能這樣隨便亂槍打鳥做政治操作。重點還是在於，在任何人沒有被定罪之前都是無罪推定，也應有正當的法律程序。

黃珊珊指出，從去年到今年，司法程序已經看過太多押人取供或羅織罪名，「我們不希望再發生在更無辜的民眾身上，所以我們當然希望每個人都有正當的法律程序，全力依法捍衛自己的權益」。