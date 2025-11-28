　
粉紅超跑12月南下高雄遶境　市府比照演唱會首發「50元平安券」

▲▼粉紅超跑12月南下高雄遶境　市府比照演唱會首發「50元平安券」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲粉紅超跑12月南下高雄遶境，市府首發「50元媽祖平安券」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為迎接岡山壽天宮建廟313週年盛典，岡山壽天宮將於12月6日至7日，首次聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，並與白沙屯拱天宮一同舉辦「賜福遶境活動」，預估將有8萬人參與。高市府特別推出50元「媽祖平安券」迎接虔誠信眾們，要讓信眾在祈福走踏的同時，走入岡山的在地商家，感受到高雄滿滿的熱情與誠意。

岡山壽天宮戴清福主委表示，今年適逢岡山壽天宮創建313週年，因為有313這個數字，才有此動念首次邀請高雄旗山天后宮，鳳山五甲龍成宮，暨岡山壽天宮，三山媽祖齊會岡山，並舉行祈安賜福遶境活動，本宮管委會更北上前往苗栗白沙屯拱天宮恭請白沙屯媽祖，南下贊境，襄贊岡山媽的神威，這次活動對宮廟與地方都是極具意義的歷史時刻。

高市府經發局廖泰翔局長表示，市府以最完整的支援投入此次遶境活動，盼透過三山媽祖與白沙屯媽祖的聯合盛會，帶動更多人走進岡山。

▲▼粉紅超跑12月南下高雄遶境　市府比照演唱會首發「50元平安券」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼粉紅超跑12月南下高雄遶境，市府比照演唱會首發「50元平安券」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼粉紅超跑12月南下高雄遶境　市府比照演唱會首發「50元平安券」。（圖／記者賴文萱翻攝）

這次將比照演唱會規格支援，讓「人潮變商機」不只發生在往常的演唱會，也能在這場媽祖遶境盛會中實現。經發局設計媽祖平安券專屬票面1萬份，將由壽天宮預計在12月6日下午4點廟前廣場發放櫃台限量領取。

在岡山區公所協力幫助下更招募近百間在地商家參與，媽祖平安券可於活動期限內持50元媽祖平安券至合作商家或遶境期間壽天宮後方美食區消費，期望信眾於遶境行程結束後，停留岡山、深化消費擴大觀光效益，為庶民經濟注入正向能量。 經發局補充，本次媽祖平安券使用期限自114年12月5日至12月9日為止，提醒有領取到的信眾盡快在期限內使用。

戴清福也感謝陳其邁市長全力的支持及經發局大力的協助，不僅讓更多外縣市的信眾能深入岡山，也透過平安券的設計，引導香客走進岡山市區，支持在地小吃與店家，讓宗教文化與地方經濟形成良好循環。期盼此次三山暨白沙屯媽祖聯合遶境，能為岡山地區帶來更多祝福與繁榮，更凝聚地方向心力。

