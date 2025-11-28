　
社會 社會焦點 保障人權

控夫無法行房還騙扛車貸　妻遭趕出家門5年心寒放手

記者黃翊婷／綜合報導

外籍配偶小珍（化名）指控丈夫阿輝（化名）婚後因故無法行房，經常心情不好，後來想要購車，竟哄騙她獨自支付車貸，甚至在吵架後將她趕出家門，至今夫妻倆已分居5年，她也不想再忍了，因而決定向法院訴請離婚。新竹地院法官日前審理之後，裁定准許小珍與丈夫離婚。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲小珍控訴丈夫阿輝騙她幫忙貸款買車，還把車貸全都丟給她繳納。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小珍在判決書中主張，丈夫婚後因故無法行房，導致情緒欠佳，夫妻倆因此溝通不順；而在開銷方面，她每個月的薪資僅1萬7000元，扣除補貼娘家、住所租金、日常開銷等費用，已經所剩無幾，丈夫卻在2018年要求以她的名義貸款買車。

小珍表示，當時她以為丈夫會一起負擔每個月1萬2000元的車貸，沒想到丈夫說貸款人是她，應該由她負責繳納貸款，雙方經常為此發生爭執，1年多之後她實在不堪負荷，丈夫才同意帶她去汽車公司處理，處理過程中卻又仗著她語言不通，沒有說明清楚貸款的交易細節，只顧著哄騙她簽字，進而讓她對丈夫更加不信任。

小珍提到，後來她和丈夫因感情不睦，經常吵架、互提離婚，丈夫也曾拿出已經簽名的離婚協議書，2020年6月間甚至將她趕出家門，雙方分居至今已經5年了，期間沒有任何互動聯繫，可見兩人都無意繼續維持這段婚姻，因而決定向法院訴請離婚。

阿輝經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新竹地院法官認為，經查，小珍和阿輝自2020年分居至今，5年來生活毫無交集，夫妻倆形同陌路，早已沒有婚姻之實，而且小珍離婚態度堅決，阿輝也無維持婚姻的意願，可見雙方之間確實有難以維持婚姻的重大事由存在，也沒有證據可以證明小珍是無法維持婚姻的唯一有責一方，最終裁定准許小珍的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

11/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

香港大火48小時捐款破24億！　aespa、RIIZE伸援手
黃仁勳證實探訪張忠謀　大讚「他狀態很好」
快訊／陳澤耀老婆生了！　含淚發抖剪女兒臍帶
PCB上游喊漲　2檔爆逾10萬張大量！奪台股人氣王
西半部今恐達「紅色警示」！　鄭明典提醒戴口罩
台積電叛將退休前1天「奇怪舉動」曝　硬要加入機密會議
快訊／羽田機場2航「廁所大癱瘓」！

聯結車司機騎車撞路樹慘死　手機狂響警代接：他不能上班了！

快訊／台中2車擦撞波及垃圾車！2清潔隊員受傷　1人骨折急送醫

偷拍女同事洗澡！南投男警被抓包急刪除　檔案數位還原後才認罪

桃園賓士男盧小小！泥醉拒檢還嗆：只是酒駕　酒測值破表1.01

66歲「蜘蛛大盜」北上萬華闖蕩！徒手爬5樓行竊　招財錢母也帶走

宜蘭男精神恍惚衝路邊「險撞進市場」　唾液快篩原來是毒駕

嘉義168線鬼切追撞！自小客慘翻一路滑　噴濺火花畫面曝

醉男撞2車逃逸！隔壁鎮撞騎士又跑了　1天後被逮酒測仍超標

彰化社頭百年土地公1天內「被潑漆又縱火」　信眾氣炸了！　

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

宏福苑「最新空拍影片」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落

北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

