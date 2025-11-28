控夫無法行房還騙扛車貸　妻遭趕出家門5年心寒放手

記者黃翊婷／綜合報導

外籍配偶小珍（化名）指控丈夫阿輝（化名）婚後因故無法行房，經常心情不好，後來想要購車，竟哄騙她獨自支付車貸，甚至在吵架後將她趕出家門，至今夫妻倆已分居5年，她也不想再忍了，因而決定向法院訴請離婚。新竹地院法官日前審理之後，裁定准許小珍與丈夫離婚。

▲小珍控訴丈夫阿輝騙她幫忙貸款買車，還把車貸全都丟給她繳納。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小珍在判決書中主張，丈夫婚後因故無法行房，導致情緒欠佳，夫妻倆因此溝通不順；而在開銷方面，她每個月的薪資僅1萬7000元，扣除補貼娘家、住所租金、日常開銷等費用，已經所剩無幾，丈夫卻在2018年要求以她的名義貸款買車。

小珍表示，當時她以為丈夫會一起負擔每個月1萬2000元的車貸，沒想到丈夫說貸款人是她，應該由她負責繳納貸款，雙方經常為此發生爭執，1年多之後她實在不堪負荷，丈夫才同意帶她去汽車公司處理，處理過程中卻又仗著她語言不通，沒有說明清楚貸款的交易細節，只顧著哄騙她簽字，進而讓她對丈夫更加不信任。

小珍提到，後來她和丈夫因感情不睦，經常吵架、互提離婚，丈夫也曾拿出已經簽名的離婚協議書，2020年6月間甚至將她趕出家門，雙方分居至今已經5年了，期間沒有任何互動聯繫，可見兩人都無意繼續維持這段婚姻，因而決定向法院訴請離婚。

阿輝經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新竹地院法官認為，經查，小珍和阿輝自2020年分居至今，5年來生活毫無交集，夫妻倆形同陌路，早已沒有婚姻之實，而且小珍離婚態度堅決，阿輝也無維持婚姻的意願，可見雙方之間確實有難以維持婚姻的重大事由存在，也沒有證據可以證明小珍是無法維持婚姻的唯一有責一方，最終裁定准許小珍的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。