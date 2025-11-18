　
社會焦點

結婚5年「僅7次性生活」人夫要離婚　法官引用禮記判決

3年行房3次！老公稱心魔硬不起來　人妻火大：沒錢還跟我借

▲人夫不滿結婚近5年來只行房7次，向法院訴請離婚。（示意圖／Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

南投一對夫妻結婚近5年僅7次性生活，且女方總是無故分房睡、鎖房門，之後到外地打工念書，還要求男方去貸款60萬元買車給她、將婚後房屋設定抵押，讓丈夫承受極大催款壓力、身心俱疲，決定向法院訴請離婚。最後，南投地院法官引用《禮記》禮運篇「飲食男女」，判准離婚。

根據判決書，男方指控，夫妻倆於2020年3月16日結婚，同居於南投縣埔里，但婚後4年多以來，雙方只有7次性生活，偏偏他的原生家庭要求生養子女，妻子卻無故要求分房睡，還鎖房門，讓他無所適從。

丈夫表示，婚後發現與妻子的金錢觀極端不合，妻子不僅要求婚後購買的房屋設定抵押借款，還要求以他的名義貸款60萬元買車，允諾分期付款，不料妻子遲繳，導致他承受貸款與催款壓力，實在身心俱疲。

丈夫指出，雙方簽訂借貸契約前就已分居，妻子跑去台中念書很少回家，還跑去高雄打工居住，至今已分居2個多月，所以他認為雙方已無法繼續維持婚姻關係，因此訴請離婚，並請求女方償還他60萬元。

對此，女方回應，她同意離婚，也認為雙方性生活不協調，過去丈夫多次要求性行為，因她無意願、體力不支及生理因素而拒絕，但丈夫仍多次要求，讓她心生恐懼，所以才分房睡。不過，若雙方有提前約定，她依然會履行，何況丈夫過去根本沒要求她生子。

女方強調，車貸是雙方合意，她無脅迫，也是丈夫親自簽名擔保，但因她個人偶發事件才遲繳，所以此事經雙方家庭及教會負責人調解見證下，已簽訂相關還款協議，不解丈夫為何執意提起訴訟。

法官審理後認為，不同夫妻間有不同需求、性生活頻率，很難有一個平均標準，但《禮記》禮運篇有云：「飲食男女，人之大欲存焉」，人之生存有賴於飲食、男女，前者使一己之生命得以存活，後者一則使生命得以延續，二則亦在滿足個人一己生理及心理需求之滿足。

法官指出，夫妻間性生活有賴雙方協調溝通並滿足彼此需求，若不能彼此滿足，其等婚姻自是因而生有破綻。考量雙方婚後4年多僅有7次性行為，而且女方也稱對丈夫性需求感到恐懼才分房睡，兩造婚姻破綻事由已生，現今又分房分居，顯見夫妻感情已經十分淡薄，已無相互信賴扶持之心，因此判准離婚，且女方須償還60萬元。

律師分析「婚前協議」好處　遭外遇比婚後提告有利

律師分析「婚前協議」好處　遭外遇比婚後提告有利

粿粿與范姜彥豐爆出婚變，兩人關係恐怕要走入法律途徑。暖男律師蘇家宏在新書《在愛情裡，守好你的法律陣線》當中，提到「婚前協議」的重要性，並分享4大考量方向。有些人擔心簽婚前協議書「太勢利」，但他表示，婚姻即是找人組隊、一起面臨往後人生的各種關卡，當然也要先講好「遊戲規則」。

夫辣聊小三「想吃妳」　妻告討百萬

夫辣聊小三「想吃妳」　妻告討百萬

人妻淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

人妻淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

宋逸民、陳維齡20年婚姻險告吹

宋逸民、陳維齡20年婚姻險告吹

大牙離婚3個月吐真心話

大牙離婚3個月吐真心話

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

