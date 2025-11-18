結婚5年「僅7次性生活」人夫要離婚　法官引用禮記判決

▲人夫不滿結婚近5年來只行房7次，向法院訴請離婚。（示意圖／Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

南投一對夫妻結婚近5年僅7次性生活，且女方總是無故分房睡、鎖房門，之後到外地打工念書，還要求男方去貸款60萬元買車給她、將婚後房屋設定抵押，讓丈夫承受極大催款壓力、身心俱疲，決定向法院訴請離婚。最後，南投地院法官引用《禮記》禮運篇「飲食男女」，判准離婚。

根據判決書，男方指控，夫妻倆於2020年3月16日結婚，同居於南投縣埔里，但婚後4年多以來，雙方只有7次性生活，偏偏他的原生家庭要求生養子女，妻子卻無故要求分房睡，還鎖房門，讓他無所適從。

丈夫表示，婚後發現與妻子的金錢觀極端不合，妻子不僅要求婚後購買的房屋設定抵押借款，還要求以他的名義貸款60萬元買車，允諾分期付款，不料妻子遲繳，導致他承受貸款與催款壓力，實在身心俱疲。

丈夫指出，雙方簽訂借貸契約前就已分居，妻子跑去台中念書很少回家，還跑去高雄打工居住，至今已分居2個多月，所以他認為雙方已無法繼續維持婚姻關係，因此訴請離婚，並請求女方償還他60萬元。

對此，女方回應，她同意離婚，也認為雙方性生活不協調，過去丈夫多次要求性行為，因她無意願、體力不支及生理因素而拒絕，但丈夫仍多次要求，讓她心生恐懼，所以才分房睡。不過，若雙方有提前約定，她依然會履行，何況丈夫過去根本沒要求她生子。

女方強調，車貸是雙方合意，她無脅迫，也是丈夫親自簽名擔保，但因她個人偶發事件才遲繳，所以此事經雙方家庭及教會負責人調解見證下，已簽訂相關還款協議，不解丈夫為何執意提起訴訟。

法官審理後認為，不同夫妻間有不同需求、性生活頻率，很難有一個平均標準，但《禮記》禮運篇有云：「飲食男女，人之大欲存焉」，人之生存有賴於飲食、男女，前者使一己之生命得以存活，後者一則使生命得以延續，二則亦在滿足個人一己生理及心理需求之滿足。

法官指出，夫妻間性生活有賴雙方協調溝通並滿足彼此需求，若不能彼此滿足，其等婚姻自是因而生有破綻。考量雙方婚後4年多僅有7次性行為，而且女方也稱對丈夫性需求感到恐懼才分房睡，兩造婚姻破綻事由已生，現今又分房分居，顯見夫妻感情已經十分淡薄，已無相互信賴扶持之心，因此判准離婚，且女方須償還60萬元。