中共「2027時間表」到底是什麼？　敏迪一次解析：軍力達巔峰

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日宣布提出1.25兆新台幣國防特別預算，並強調北京以2027年完成武統台灣為目標的準備，加速侵略台灣整備；此番談話，讓「2027攻台」時間表再次成為討論。對此，知識型網紅敏迪27日表示，先說「2027」這個概念，這不是說習近平已經確定2027就要打台灣，而是綜合評估下來，中國會在那時候達到軍事實力的巔峰，那時如果攻台，成功機率會是最高。

敏迪指出，為什麼軍事實力會有高峰呢？難道不會一直成長嗎？因為軍事力量需要經濟實力的支撐，而中國現在進入相當明顯的通縮期，「就在昨天，中國10年債殖利率第一次低於日本」。

敏迪表示，當一個國家的殖利率下降，有幾種可能，第一種，認為未來會通縮，通縮是指物價下跌，當大家預期未來物價會持續下滑，就會更願意把錢投入債券這類穩定資產，導致債券價格上升、殖利率下降。

敏迪表示，第二種，認為未來經濟不會成長，如果今天一個國家股市進入熊市，沒什麼好的高報酬商品可買，大家就只好先把錢放到比較安全的債市，資金進來買長期國債，推升價格，一樣會導致殖利率降低，「還有其他可能，但就不贅述，總之現在中國十年國債的殖利率低於日本，顯示市場對中國未來經濟的信心，低於對長期處於低利率的日本」。

「沒有強盛的經濟，很難無止盡地窮兵黷武」。敏迪表示，所以不管是全世界的軍事智庫，乃至於中共自己，應該都清楚 2027是個勝率最高的年份，但這難道代表 2026、2028 就不會動手嗎？當然不，動不動手，都只在習近平的一念之間，就看他敢不敢在勝率比較低的時候動手。

敏迪說，她很喜歡朱宥勳的比喻：「理化老師很高機率會在下週三考試，但不代表他不會在週一考，所以你最好從現在開始準備。那萬一過了下週三理化老師還沒考試呢？你也不能因此鬆懈了，因為他週四、週五也都有可能臨時考」。

敏迪說，對她來說，最簡單的做法就是：「當作它一定會發生。」她從 2023 年第一次講 2027 開始就一直說，習近平動手的機率是高的，因為綜觀所有線索，他所有的動作、喊話、閱兵，就是要收復台灣，沒有別的可能。

敏迪表示，所以與其抱著僥倖心態，想說他應該有一天會中風吧拉肚子吧、腦袋撞到吧，也要做好準備，自己夠強壯別人才不敢來打。所以，她去考防災士、考救生員、上民防課，甚至連學開山貓怪手，都是想著戰爭或重建會用上，然後也跟東京的朋友索取一本「緊急防災避難手冊」，這本甚至是台灣現在發那本小橘書之前就在翻了。

敏迪指出，當她認定它一定會發生，就會有動力去做任何我該做的事，但是這並不影響人生規劃，2023 年買了人生第一間房，明年打算去美國植入，夢想是有兩個小孩，2027 這個數字並不影響她的人生決策，「理化老師週三要考試，難道我擔心自己會被當就不讀別科了嗎」？

敏迪表示，強大的國防實力要奠基在穩健的經濟上，所以如果想要國家有能力守住，現在要做的不是慌張，不是拋售在國內的資產，而是更加專注於可以有產值的地方。

她說，以前在清大的時候都笑說「 GG 排班救台灣」（台積電工程師），現在大家都不把這句話當笑話了，正因為台灣有堅強的半導體實力，才能作為我們拉攏國際盟友的最佳工具。

敏迪表示，所以今天聽到台灣總統說 2027，不用慌張。就冷靜想想，如果它真的會發生，那現在開始該做哪些事？你的緊急防災包準備了沒？你家裡有沒有備用電源？你跟長輩談好緊急時刻要約在哪裡了嗎？你的體能能應付長時間移動嗎？你知道離家最近的防空空間在哪裡嗎？

敏迪說，當一一完成這些整備，發現「欸，沒什麼好怕的，因為我能做的都做了，而我相信我身邊的人也會做」。她說，當都做好充足的準備，國軍就不用額外費心思來照顧我們，他們可以專心上戰場，而我們一般民眾會繼續讓國家經濟運行，繳稅讓軍隊有軍餉、武器、後勤補給。



敏迪表示，除了那些準備，另外能做的就是吸收更多正確的資訊，下禮拜會重新發一次 CSIS 兵推的文章，看完會安心許多，然後現在也在剪她朋友去烏克蘭的影片，看看烏克蘭人在戰爭三年後的日常畫面，也會安心許多。

敏迪強調，焦慮往往是自己想像出來的，去看更多正確資訊、了解戰場的日常會長什麼樣子，當你知道越多，就越不會焦慮，「想像它會發生，現在開始準備」。