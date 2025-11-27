　
政治

台南市府跨局處研擬移工宿舍管理強化方案　盼堵住登革熱境外移入風險

▲台南市府跨局處研擬移工宿舍管理強化方案　盼堵住登革熱境外移入風險。（圖／台南市政府提供）

▲台南市府跨局處研擬移工宿舍管理強化方案　盼堵住登革熱境外移入風險。（圖／台南市政府，下同）

記者陳弘修／綜合報導

台南本土登革熱疫情雖於25日正式解除，但市府防疫團隊並未因此鬆懈。市府今（27）日由副秘書長徐健麟主持跨局處防治會議，針對這波疫情的整體防疫作為進行全面檢討，同時將焦點轉向近期日益升高的境外移入威脅。

在防治會議上，市府也特別鎖定外籍移工宿舍作為下一階段的優先管理對象，規劃重新盤點宿舍環境、落實分級巡查，並透過聯合稽查輔導改善地下室積水與隱蔽容器等高風險點，盼能降低社區傳播可能性。徐健麟指出，市長黃偉哲強調「登革熱防疫全年無休」，即使天氣轉涼仍不能掉以輕心，已要求各局處、區公所持續盤點轄管場域，務必防堵病媒蚊死灰復燃。

為提升基層防疫量能，台南市政府今日也特別頒獎肯定在社區巡查上表現突出的里幹事。仁德區蔡建德、永康區楊明勳受獎時提到，夏季巡查常常得準備好幾套衣服替換，因為在社區反覆彎腰查看積水容器，一趟下來幾乎全身濕透，但只要能減少病媒蚊、守住市民健康，辛苦都值得。跨局處會議並邀請疾管署南區管制中心一同研商精進策略，副主任陳紫君肯定南市團隊成功防堵本土疫情，並提醒外籍移工宿舍若有地下室積水，務必納入後續列管，以免成為冬季潛藏孳生點。

▲台南市府跨局處研擬移工宿舍管理強化方案　盼堵住登革熱境外移入風險。（圖／台南市政府提供）

▲台南市府跨局處研擬移工宿舍管理強化方案　盼堵住登革熱境外移入風險。（圖／台南市政府提供）

▲台南市政府副秘書長徐健麟帶隊深入社區巡查登革熱防治。

▲台南市府跨局處研擬移工宿舍管理強化方案　盼堵住登革熱境外移入風險。（圖／台南市政府提供）

▲台南市府跨局處研擬移工宿舍管理強化方案　盼堵住登革熱境外移入風險。（圖／台南市政府提供）

徐健麟表示，自己幾乎每月都帶隊深入社區巡查，用「起而行」落實防治精神，只要發現潛在問題就立即指示權責單位處置，「讓病媒蚊無所遁形」。他再次強調，登革熱沒有捷徑，唯有落實孳清、再孳清，從源頭清除孳生容器，才能真正降低傳播風險。

根據病媒蚊誘卵桶監測資料，第47週平均陽性率為13.87%，其中仁德區仍偏高；今年第1至47週累計卵粒數更達88萬2,683粒。雖受東北季風影響，近日早晚偏冷，但白天仍維持適合病媒蚊活動的溫度。防疫人員提醒，寒流來襲時病媒蚊可能為躲避低溫而往室內移動，反而提高家戶叮咬風險，建議民眾在家中也可穿著淺色長袖衣褲，並於裸露部位使用政府核可的防蚊藥劑，或搭配防蚊掛片、捕蚊燈與電蚊拍，多管齊下保護家人安全。

另外，登革熱防治中心也指出，境外移入仍持續發生，截至11月26日已累計18例。提醒市民出國前務必清除家戶內外積水、妥善收拾容器避免孳生；旅遊期間穿著淺色長袖衣褲並使用含DEET、派卡瑞丁（picaridin）或IR3535成分的核可防蚊劑，入住時選擇具紗門紗窗的房舍；返國後14日內若出現疑似症狀，應盡速就醫並告知旅遊史與活動史，以利醫師正確診斷與通報。更多疫情資訊可至台南市政府登革熱防治中心網站查詢（https://gov.tw/zv9），或撥打防疫專線06-3366366。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

