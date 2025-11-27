　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她花20年還卡債　最後從卡奴變救人者

羅慧玲為了養小孩積欠近300萬元卡債，還了快20年才還清，她說如今有能力了，要當志工陪伴其他負債者走過低潮。

▲羅慧玲為了養小孩積欠近300萬元卡債，還了快20年才還清，她說如今有能力了，要當志工陪伴其他負債者走過低潮。

圖文／鏡週刊

當年的卡債風暴後，在民間團體疾呼下，金管會才祭出管制，銀行不得再收取高額違約金，「現金卡」更是直接被禁止發行，法定年利率上限也從20％修法降至16％，信用卡則是15％。此外，民眾的一般消費性貸款總額，不得超過月收入的22倍，以楊錦華當年月薪3萬元來算，所有信用卡額度加起來、加上信貸，不能超過66萬元。

只是，早年法規疏漏下誤入債務陷阱的人們，積欠的高額卡債早已回不了頭。楊錦華如此，54歲的羅慧玲也是如此。

羅慧玲也是生了小孩後開始負債，最後累積到近300萬元卡債，她很早就知道有卡債自救會，但怕被親友知道欠債，始終不敢求助，大半都是靠著自己硬撐，20年來總是在還債。

她24歲結婚，生了2個小孩，從事攝影工作的先生收入不穩定，有時得靠她撐家計。「小孩出生後入不敷出，錢不夠就去借，銀行信貸、現金卡都有，雪球越滾越大。」到後來，每個月光是最低應繳金額就要2萬多元，「我一直撐，可是大概2005、2006年，真的撐不下去了。」那正是卡債風暴的高峰期。

遺漏一筆債　像最後一根稻草

她與銀行協商，每月還2萬4,000多元，準時還了一年半，最後實在撐不下去，再協商，每月降為1萬6,000多元，她又準時還了2年，再次撐不下去，又協商，降為每月還1萬1,000多元，這次撐了4年多。

到了2015年，她油盡燈枯，再也沒力氣，只好求助法律扶助基金會。還債十多年，她仍有120多萬元債務。順利的，她通過「更生」，債務大約減半，每個月還9,000多元，共計6年，還完約65萬元即可。

2006年至今，羅慧玲的生活是這樣的：不外食，連早餐都自己做，也不旅行，別說出國，十多年來她僅去過一次高雄，「帶媽媽去玩，那時有旅遊補助。」她永遠在工作，除了自己開的美容工作室，也去大姑位在士林夜市的關東煮店幫忙，「有時忙到凌晨1、2點才到家。有錢就賺，不然那麼大的債務怎麼還？」大女兒懂事貼心，十六歲起也跟著媽媽到關東煮店幫忙。

卻在羅慧玲終於要還最後一期卡債時，忽然收到一家銀行的支付命令，原來她忘了還有一筆七萬多元債務。金額不高，卻像是最後一根稻草，她原以為終於要爬出長達20年的債務泥沼，「我已經確定更生，沒辦法再找法扶，如果直接找銀行協商，該不會又要叫我還72期吧？我很不甘心，已經快還完了。」

轉為助人者　陪案主過那道坎

她終於踏進卡債自救會大門。分配到的律師正是林永頌，林永頌一聽，7萬多元簡直小事，他指點羅慧玲幾個法條，要她自己研究一下，關鍵字是「不可歸責」，意思是，當年她申請更生時漏報這筆7萬多元，但銀行自己應補報，卻沒有，所以不能全把責任歸給羅慧玲。羅慧玲忐忑地到法院遞出「抗告」。「我們一般民眾光是一想到要打官司，要進法院就很害怕，那一個月很難熬。」幸好她當初申請更生的資料都還在，也將債務明細整理得清清楚楚。

「沒有想到我真的抗告贏了！7萬多元都不用還。」她不敢相信竟靠著自己的能力就解決了。那是2023年12月。

至於更生債務，她在11月就還清。有去吃大餐慶祝嗎？「本來要去，可是那時支付命令的抗告還不確定，沒心情吃。」那麼抗告成功後有補吃大餐嗎？「沒有，我馬上去自救會報名當志工。」

「當初我一踏進自救會，每個人都很關心我，那時我就許了心願，案子順利通過的話，我一定要去自救會當志工。現在我債務還完，有能力了。」從被協助者轉為助人者，她說，自己當年就是不敢求助，「沒有人陪伴，現在我的角色就是陪伴，法律的問題有律師，我們志工是一對一的關懷債務人。那是人生的一個坎，他們很無助的時候，有一個人可以撐他，你一句話可以給他正能量，他會有勇氣。」

每月的債務說明會，總有新來的數十位求助者，「來的人都會很恐懼，不知道怎麼辦，我們也是這樣走過來的，會鼓勵他們勇敢踏出第一步。」她苦盡甘來，如今連小孩都孝順，她微笑著說，二個孩子都已開始工作，每月會各給她一萬五千元當家用。還有，去年她終於出國，去了一趟日本

輔大社會系副教授吳宗昇長年研究貧窮與債務議題，是自救會元老級顧問。

▲輔大社會系副教授吳宗昇長年研究貧窮與債務議題，是自救會元老級顧問。

輔大社會系副教授吳宗昇，是自救會創會至今的固定班底，卡債風暴時他在讀博士班，研究金融社會學，後來認識林永頌，「當時有一本書叫《塑膠鴉片》，書出來後，2010年我們就創辦自救會，還去『聯徵中心』發傳單，讓有需要的人可以來自救會。」《塑膠鴉片》作者夏傳位寫的正是雙卡風暴。

那時《消債條例》已立法，但條件嚴苛，「我們推動修法，也倡議，那時法官的觀念比較傳統，認為欠債還錢是天經地義，我們希望法官理解，我們是資本主義的金融市場，企業失敗時可以宣告破產，這個社會讓它重生，但一般民眾卻很難適用《破產法》。我們沒有給弱勢者一個逃生門，那時才會有很多人燒炭跳樓。」

制度陷阱多　需立融資公司法

吳宗昇說，早年人們想透過銀行以外的管道借錢，多半標會，或親友借貸，後來信用卡盛行，成為新的貸款工具，「信貸工具轉換的時候，一般人不會知道它的風險，它裡面有太多制度陷阱，例如並沒有清楚告知利率、手續費、違約金，企業會利用法律漏洞去賺錢。等到這個漏洞被補起來，過了20年，又會有新的金融工具出現，我們再去補新的洞。」

新的洞，正是近年融資公司的車貸、各種小額商品貸款，這2年來自救會求助的民眾裡，積欠融資公司債務者快速增加。研究債務問題長達20年的吳宗昇，滿滿的既視感，「這也是制度性陷阱，但大家都不知道，而且，法律還很保護它。」

吳宗昇說，當年卡債風暴後，自救會舉辦債務諮詢會，「每場都上百人，所以我們有時也辦大型的諮詢會，後來人數變少，大型諮詢會停辦了5、6年，但2022年又開始辦，因為人數又變多。」原因，正是融資公司。

對於融資公司掀起的欠債潮與爭議，幾位立委與民間團體一再呼籲盡快制定《融資公司法》。不過，金管會最後提出的方案，是分階段將各家融資公司納入《金融消費者保護法》的適用範圍，認為這樣已足夠，不需另外立法。

夠嗎？協助過無數案件的林永頌只無奈說：「那個沒有用，需要融資公司專法，不信你做做看。」


從債務流沙中爬起1／從律師到志工　他們替貧困負債者織起一道防護網
從債務流沙中爬起2／他本打算養小孩到大學畢業　60歲就去自我了斷

快訊／轉機被帶走！　台男失聯3天找到了
279人失聯！　「太太還在裡面」71歲翁崩潰痛哭
何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢白目
快訊／MAMA官方首度發聲！　確定照常舉行
宏福苑惡火燒7棟31層！台消防員嘆「宛如煉獄」：連我都會怕
宏福苑「屋內燃燒視角曝光」　受困者嗆到咳嗽
漲幅100%！　抽中一張現賺150萬元
快訊／行政院減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年
44死火災「港星趁機賣保險」遭炎上！　公司3聲明切割

【媽媽要QQ惹】萌妹見爸燦笑飛奔！見媽卻毫無波瀾？

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

