《拳願》遭爆打假賽操控賭盤　創辦人秋偉嗆「造假捐1千萬」

記者柯沛辰／綜合報導

知名Youtuber「烏鴉」25日上片踢爆HBD美女CEO夏筠婷微商炫富、《拳願明星格鬥賽》打假賽引流地下賭盤等一系列行銷手法。對此，拳願創辦人秋偉回應，拳願絕無打假賽，「有的話，我捐1000萬」。

「烏鴉」在影片中踢爆，拳願底下有太多不法人士聚集，還對網紅潑髒水、恐嚇、脅迫，逼網紅們幫拳願合作洗白、配合做腳本劇本。有富二代向他舉報，秋偉聲稱「絕對可以控制比賽誰倒下」，可以報明牌、保證賺錢，實際操作手法就是叫富二代出100萬賭A，再告訴另一個人可以賭B，透過報AB牌圈錢。

▲烏鴉揭露拳願及HBD的行銷引流關係。（圖／翻攝自YouTube／烏鴉DoKa TV）

「烏鴉」指出，拳願贊助廠商「AT99娛樂城」本身就是地下賭盤，前身是被165反詐騙抓過的「TU娛樂城」，因為它不是一般的博弈，而是「拔插頭詐騙」（贏錢可能拿不到，或涉及腳本）的娛樂城，畢竟孫生也都踢爆過，一切都是人設腳本，「這就是威利王穿透行銷厲害的地方。」

▲「TU娛樂城」過去因涉及「拔插頭詐騙」多次登上165反詐通報。（圖／翻攝自警政署165反詐騙網）

「烏鴉」在影片中播出錄音檔，稱孫生一直很想告訴大家「秋偉騙他用劇本」，錄音中也能聽到，孫生坦言「配合拳願演一堆這種超無聊的戲，超煩，真的很煩，包括酸菜魚啊，全都是劇本，覺得自己很像低能兒」。

▲孫生（右）與重讀天月（左）參加拳願。（資料照／記者葉文正攝）

「烏鴉」揭露，這個團隊的合作網紅、操作素人有數以萬計，但簡單來說，他們的套路手法就是想辦法塑造各種人設，假設100人之中有個夏筠婷紅了、秋偉紅了，他們就會再把錢拿去打造他們，創造更多流量，再集中回來「穿透行銷」上，再引流到各個小網紅身上，由各個小網紅創造關鍵字，引流回他個人身上，俗稱「矩陣行銷」，目的是最終引流到地下博弈。

▲孫生坦言「好幾個人來問要不要打假拳，金額都蠻大的，我全都拒絕了！」（圖／翻攝自孫生IG）

對此，秋偉在限時動態回應：「拳願有沒有假賽？100％沒有，有的話我捐1000萬。」至於有沒有曾經動念？秋偉坦言，在拳願草創期，因為命案又負債繳不出律師費時，一度有念頭，但他至今完全沒做過，「現在是2025了，也都已經辦到了23屆。拜託一下，很多打拳願地都是我朋友，他們都知道我個性。」

▼《拳願》創辦人秋偉連發數則限動，嗆聲烏鴉及孫生，還嗆聲造假就捐千萬。（圖／翻攝自IG／@chiuwe1）