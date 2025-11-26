　
地方 地方焦點

《煦色韶光》曹松清個展即起元智登場　油彩與科技交織光影美學

▲《煦色韶光》曹松清個展即起元智登場

▲藝術家曹松清分享創作作品。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學藝術中心26日於三館藝術中心，舉行《煦色韶光──曹松清個展》開幕與導覽活動，吸引校內外藝術愛好者出席。元智大學表示，展覽呈現藝術家曹松清多年創作的心路歷程，展出 17 幅油畫作品，並結合多項跨域科技成果，為觀眾帶來融合美學、記憶與科技的當代視覺體驗。

曹松清出生於馬祖，成長於海島特殊的自然與人文環境，潮聲、石屋與流動光影深深烙印在他的創作記憶中。這些生命經驗轉化為作品中的精神意象，使光線在畫布上不僅是自然風景，更象徵時間、情感與生命的延續，也為本次展覽奠定溫暖而富敘事性的基調。

▲《煦色韶光》曹松清個展即起元智登場

▲《煦色韶光》曹松清個展即起元智登場。（圖／元智提供）

除了油畫創作，該展亦跨足科技藝術，呈現三件與中央大學合作的跨域作品，包括虛擬實境《我的虛擬美術館》、互動裝置《剪刀石頭布》以及《手機桌布免費贈送計畫》。觀者可藉由VR走入藝術家構築的光影空間，透過互動遊戲成為作品的一部分，並將創作延伸至日常生活。這些嘗試突破傳統展場形式，展現藝術與科技交會的更多可能。

▲《煦色韶光》曹松清個展即起元智登場

▲除了油畫創作，亦跨足科技藝術，觀者體驗互動裝置。（圖／元智提供）

曹松清表示，他的創作核心在於光與時間的交織，光既是視覺元素，更承載文化記憶與生命情感。他期望觀者透過作品重新體會自然中的細膩與人心中的安穩。

元智大學藝術中心表示，此次個展即日起至 12 月18 日，延續中心推動跨域藝術的精神。藝術中心近年積極策劃多元展覽與藝術教育活動，從引進新銳與國際藝術家，到推動校內創作成果展，都深獲校內外肯定。

