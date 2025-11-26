「生命的永續經營」世紀對談登場　慧開法師×趙可式教授吸引400人聆聽

▲「生命的永續經營」世紀對談吸引約 400 人到場聆聽，築夢學堂座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台灣生命永續經營協會主辦的「世紀對談——生命的永續經營」專題講座，於台南市萬國通路創意觀光工廠築夢學堂隆重舉行。邀請國際知名生死學者慧開法師，以及素有「安寧療護之母」美譽的趙可式教授，共同展開一場跨越宗教與醫療領域的深度對談，現場湧入約400名民眾，座無虛席、氣氛溫暖而深刻。

本活動由台灣生命永續經營協會規劃，並獲曾子南文化基金會董事長曾王君、萬國通路創意觀光工廠董事長謝明振鼎力支持。貴賓也紛紛到場，包括台南市總工業會理事長蔡明忠、台南市雲林同鄉會理事長施朝桂、南台老闆娘協會會長高桂琴、世界華人工商婦女企管協會大台南分會會長陳秋麗、新吉工業區廠商協進會會長洪靖惠、青年企業研究社社長陳巍文、台南市國際導覽解說協會理事長黃源謀、中華日報總編輯姚正玉、佛光山清德寺住持慧龍法師、國際佛光會中華總會中區協會長林宏弦等，共同為活動增添光彩。

為營造更沈靜而雅緻的生命對話氛圍，主辦單位特別邀請佛光山清德寺茶席組在慧龍法師帶領下，席開三十桌，以溫潤茶香引導心境轉換，讓參與者在品茗之間沈澱情緒，感受生命教育的柔軟與深度。茶席與講座相互交織，成就一場身心靈的深度饗宴。

講座中，慧開法師以佛教生死觀為軸，探討生命的意義、終末關懷及「善終」的精神；趙可式教授則以數十年的臨床與教研經驗，分享安寧療護的各種實務故事，談到如何在有限生命中，看見人性的溫度與尊嚴。兩位講者的跨界對談，引領聽眾重新思考「如何與生命道別」「如何陪伴將逝之人」，為台灣的生死教育帶來全新視角。

活動結束後，慧開法師舉行簽書會，與讀者分享其著作《生命是一種連續的函數》與《生命的永續經營》。許多民眾帶著書本與問題前來交流，在法師溫暖的筆跡與言談間，獲得更多生命智慧，也讓整場活動在溫柔與圓滿中落幕。

更多活動內容，可至台灣生命永續經營協會11月23日 YouTube 頻道觀看世紀論壇直播影片。入會或諮詢請寄信至：r2204893@gmail.com