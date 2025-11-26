▲SUPER JUNIOR最新巡演＜SUPER SHOW 10＞，應援無極限，台灣E.L.F.們派出10位專業攝影師飛60台無人機。（圖／讀者@im_wu00_o提供）

記者賴文萱／高雄報導

Super Junior明（2026）年1月24、25日將在高雄開唱，成員東海許願可以看到杜拜水舞秀等級的應援，高雄市議員黃文益在議會質詢時轉達，並追問市長陳其邁「有沒有可能達成？」，陳其邁回應，會把粉絲想法放在「C位」，給市府一點時間來做規劃跟協調。

Super Junior連續3天在台北大巨蛋舉辦，台灣E.L.F.（官方粉絲名）更派出10位專業攝影師操作的60台無人機當「結婚禮物」，讓成員們相當感動，東海更許下新願望，「下次可以做杜拜那種水舞嗎？我想要水舞」。黃文益今在議會轉達粉絲的應援需求，並追問可不可行？

▲▼SJ明年高雄開唱！東海許願「想看杜拜水舞秀」，高市府曝可行性。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市副市長李懷仁表示，市府已透過主辦單位跟經紀公司討論可行性，因為Super Junior粉絲應援的方式是由粉絲募資來應援，會先尊重粉絲的意願，費用的部分市府會來協調。他強調，技術層面可行，市府也願意協助。

陳其邁則補充，市府會把粉絲想法放在「C位」，給市府一點時間來做規劃跟協調，笑稱「現在講就爆雷了」！