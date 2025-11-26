　
SJ明年高雄開唱！東海許願「想看杜拜水舞秀」　高市府曝可行性

▲▼SUPER JUNIOR最新巡演＜SUPER SHOW 10＞，應援無極限，台灣E.L.F.們派出10位專業攝影師飛60台無人機。（圖／讀者@im_wu00_o提供）

▲SUPER JUNIOR最新巡演＜SUPER SHOW 10＞，應援無極限，台灣E.L.F.們派出10位專業攝影師飛60台無人機。（圖／讀者@im_wu00_o提供）

記者賴文萱／高雄報導

Super Junior明（2026）年1月24、25日將在高雄開唱，成員東海許願可以看到杜拜水舞秀等級的應援，高雄市議員黃文益在議會質詢時轉達，並追問市長陳其邁「有沒有可能達成？」，陳其邁回應，會把粉絲想法放在「C位」，給市府一點時間來做規劃跟協調。

Super Junior連續3天在台北大巨蛋舉辦，台灣E.L.F.（官方粉絲名）更派出10位專業攝影師操作的60台無人機當「結婚禮物」，讓成員們相當感動，東海更許下新願望，「下次可以做杜拜那種水舞嗎？我想要水舞」。黃文益今在議會轉達粉絲的應援需求，並追問可不可行？

▲▼SJ明年高雄開唱！東海許願「想看杜拜水舞秀」　高市府曝可行性。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲SJ明年高雄開唱！東海許願「想看杜拜水舞秀」，高市府曝可行性。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼SJ明年高雄開唱！東海許願「想看杜拜水舞秀」　高市府曝可行性。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市副市長李懷仁表示，市府已透過主辦單位跟經紀公司討論可行性，因為Super Junior粉絲應援的方式是由粉絲募資來應援，會先尊重粉絲的意願，費用的部分市府會來協調。他強調，技術層面可行，市府也願意協助。

陳其邁則補充，市府會把粉絲想法放在「C位」，給市府一點時間來做規劃跟協調，笑稱「現在講就爆雷了」！

11/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

40歲了還叫神童？台網友「全員參戰聯想哏」

40歲了還叫神童？台網友「全員參戰聯想哏」

台灣一名網友23日在 Threads上分享韓團Super Junior成員神童的照片，並幽默寫下：「神童都40歲了，為什麼還叫神童？」接著又在留言補刀：「難道小賈斯丁老了就變成大甲斯丁嗎」，原本只是自問自答的玩笑話，卻在演算法擴散下掀起大規模討論，吸引4.6萬個愛心、超過4500則留言，分享更突破3萬次，留言區瞬間變成大型創意聯想大賽。

TWICE太狂！高雄開唱創5億觀光產值

子瑜媽搬來整個夜市！TWICE後台塞爆台味美食

搶發TWICE演唱會經濟！攤販疑售盜版物拒查推車落跑

TWICE「驚喜獻聲」高雄捷運進站廣播

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

