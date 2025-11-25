　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

光復鄉站起來！青年創業再生行動徵件啓動　在地民眾踴躍參與

▲▼說明會暨提案撰寫工作坊吸引近90位在地青壯年與店家業者到場參與，充分展現光復青年再出發的期待與行動力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼說明會暨提案撰寫工作坊吸引近 90 位在地青壯年與店家業者到場參與，充分展現光復青年再出發的期待與行動力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在 923 馬太鞍溪堰塞湖災害後，光復地區店家與產業面臨嚴峻挑戰，但也催生出一股想要「重新開始」的力量。花蓮縣政府為此推動徵件型的「光復青年創業再生行動計畫」，並於 11月24日下午在大華村活動中心舉辦說明會暨提案撰寫工作坊，吸引近90位在地青壯年與店家業者到場參與，現場座無虛席、提問踴躍，充分展現光復青年再出發的期待與行動力。

本計畫採公開徵件方式，鼓勵光復鄉青年店家、返鄉青年及創業團隊提出創業或店家再生計畫，透過提案審查遴選出具發展潛力與在地連結度的團隊，給予資源與專業輔導。

花蓮縣政府表示，期望藉由這批青年團隊的投入，不只協助個別店家復原，更能帶動光復街區經濟、農村旅遊及在地服務產業的整體動能，讓街道、店面與社區重新活絡起來。

▲▼說明會暨提案撰寫工作坊吸引近90位在地青壯年與店家業者到場參與，充分展現光復青年再出發的期待與行動力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

計畫提供最高50萬元、補助比例70%以內的經費支持，徵件內容包含店面修繕、空間與動線優化、整體行銷與品牌再造、設備添購、數位轉型與服務升級等多元面向。花蓮縣政府強調，此次並非受災補貼，而是以「青年創業＋街區再生」為核心，希望透過聚落式、串連型的提案，逐步形塑光復未來的生活與消費樣貌。

縣長徐榛蔚表示，923 災害對光復造成嚴重衝擊，但「越是受傷的地方，越需要青年站出來」。她指出，本計畫不是一次性的經費補助，而是以長期培力與專業陪伴為主軸，鼓勵青年發展具有在地故事與市場潛力的服務或產品，讓光復從災後復原，走向街區更新與產業升級。縣府將持續作為青年創業的重要後盾。

▲▼說明會暨提案撰寫工作坊吸引近90位在地青壯年與店家業者到場參與，充分展現光復青年再出發的期待與行動力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼說明會中由青年發展中心詳細說明徵件資格、審查重點、經費編列原則。

24日說明會中，由青年發展中心詳細說明徵件資格、審查重點、經費編列原則與常見錯誤，並以實際案例說明如何將店家現況、街區特性與未來想像轉化為具體可行的提案內容。許多青年一邊聽一邊做筆記，並針對「如何串聯周邊店家」「是否可以結合旅遊路線設計」「農產加工與品牌化是否符合補助範圍」等議題，提出具體問題，現場討論熱烈。

▲▼說明會暨提案撰寫工作坊吸引近90位在地青壯年與店家業者到場參與，充分展現光復青年再出發的期待與行動力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

隨後的「計畫書撰寫實作工作坊」，由「九日良田」創辦人陳明忠擔任講師，以自身入選國發會地方創生計畫及原民會創業補助的實務經驗，帶領參與者從「問題與需求」、「目標設定」、「營運模式」、「財務規劃」等面向逐步拆解提案架構。講師也鼓勵青年在構思計畫時，不只看見自己店門口，更要思考如何與整條街、整個聚落一起被看見，讓光復未來成為更多人願意停留的地方。

▲▼說明會暨提案撰寫工作坊吸引近90位在地青壯年與店家業者到場參與，充分展現光復青年再出發的期待與行動力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

青年發展中心執行長黃筱瑩指出，此次「光復青年創業再生行動計畫」定位為徵件型青年創業與再生計畫，以「資源＋陪伴」雙軌並行，一方面提供經費挹注，另一方面透過課程、諮詢與輔導協助青年完善提案與執行能力。她表示：「我們期待這不是單一店家的補強，而是透過一群青年團隊的集體行動，慢慢帶動光復街區經濟、觀光動線與在地就業，成為光復重新想像未來的起點。」

「光復青年創業再生行動計畫」即日起受理徵件至115年1月15日下午 5 時 30 分 截止，申請方式可採紙本郵寄至花蓮縣政府青年發展中心（花蓮市海岸路17號），或依簡章規定以電子郵件送件（hydc963@gmail.com）。相關徵件簡章與申請文件可於青年發展中心官網下載（https://ydc.org.tw/zh-hant/）。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／M痘連爆！7名青壯男中招
陳曉離婚陳妍希9月　暴瘦臉凹陷
「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生
馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本
角頭慘死家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

市場金馬獎在花蓮！東大門夜市獲唯一五星金賞　花蓮共摘914星

竹市首屆「新竹政策黑客松」登場　與青年共創智慧未來

漁蚵首度同船放流　2萬5千尾魚苗啟動守護海洋資源

首屆新竹政策黑客松奪冠隊伍出爐　展現青年創客無限創新能量

光復鄉站起來！青年創業再生行動徵件啓動　在地民眾踴躍參與

台南修繕志工頂著高溫拚公益　勞工局送風扇衣降熱危害

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職　黃偉哲：查明原因、追究責任

台南市550位園長主任齊聚研習　強化正向管教落實虐童零容忍

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

市場金馬獎在花蓮！東大門夜市獲唯一五星金賞　花蓮共摘914星

竹市首屆「新竹政策黑客松」登場　與青年共創智慧未來

漁蚵首度同船放流　2萬5千尾魚苗啟動守護海洋資源

首屆新竹政策黑客松奪冠隊伍出爐　展現青年創客無限創新能量

光復鄉站起來！青年創業再生行動徵件啓動　在地民眾踴躍參與

台南修繕志工頂著高溫拚公益　勞工局送風扇衣降熱危害

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職　黃偉哲：查明原因、追究責任

台南市550位園長主任齊聚研習　強化正向管教落實虐童零容忍

泰達幣糾紛逼2男口交+互吃排泄物...4嫌交保　長髮女惡煞曝光

閣樓挖出「超人第1期」首刷漫畫　2.8億天價成交破紀錄

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！星級餐廳都用這款！會員狂呼：這波不囤不行

看不到政院財劃法試算表　劉和然問蘇巧慧：若新北吃虧妳敢反對？

塔利班控巴基斯坦空襲！　阿富汗東部10平民喪生「含9兒童」

黃明志遭爆「深夜私約辣模去飯店」　不忍開嗆揭真相：荒謬無比

假郵局來電要「核對個資」　屏東女奔派出所求證沒上當

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！　律師破關鍵

最爽版本「取消所有節日」換周休三日　PTT炸鍋：對國旅絕對有幫助

影／蕭美琴下班衝超市狂買　台日友好專區發現Q版中分頭賴清德

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

地方熱門新聞

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

中豐交流道工程進度超前　可望年底通車

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

屏東火車站後站停車場違規營業　縣府稽查開罰

2025橫山書藝雙年展　林俊臣教授策展年末登場

日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華邁第14屆

台南烏樹林垃圾山悶燒多日林燕祝怒批台南火燒山還要燒多久？

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕查扣80g毒品狠打零容忍

展覽錯字、投影歪斜還耗資百萬？蔡宗豪痛批文化局品質失守

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職

面積廣火載量高悶燒難解台南消防輪班苦戰烏樹林火場超過66小時

成大勇奪THE跨領域科學排名全球第35、全台第1

更多熱門

相關新聞

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」設籍台南畢業3年內可申請補助

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」設籍台南畢業3年內可申請補助

爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信，24日公佈參選以來第21項青年政策，主打「台南青年首度就業起薪保證33K」，希望透過市府補助方式，提高首次全職就業青年的起薪水準，解決台南長期低薪與青年外流的結構性問題。

南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創打造青年友善新南方

南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創打造青年友善新南方

南投青年開槓祭秀實踐創意成果

南投青年開槓祭秀實踐創意成果

紅色警戒持續卻要上班課！光復居民怒轟徐榛蔚

紅色警戒持續卻要上班課！光復居民怒轟徐榛蔚

恐怖畫面！雲林轎車衝撞店家　4人門口閒聊也挨撞

恐怖畫面！雲林轎車衝撞店家　4人門口閒聊也挨撞

關鍵字：

光復鄉站起來青年創業再生徵件青年店家

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面