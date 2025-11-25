光復鄉站起來！青年創業再生行動徵件啓動　在地民眾踴躍參與

▲▼說明會暨提案撰寫工作坊吸引近 90 位在地青壯年與店家業者到場參與，充分展現光復青年再出發的期待與行動力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在 923 馬太鞍溪堰塞湖災害後，光復地區店家與產業面臨嚴峻挑戰，但也催生出一股想要「重新開始」的力量。花蓮縣政府為此推動徵件型的「光復青年創業再生行動計畫」，並於 11月24日下午在大華村活動中心舉辦說明會暨提案撰寫工作坊，吸引近90位在地青壯年與店家業者到場參與，現場座無虛席、提問踴躍，充分展現光復青年再出發的期待與行動力。

本計畫採公開徵件方式，鼓勵光復鄉青年店家、返鄉青年及創業團隊提出創業或店家再生計畫，透過提案審查遴選出具發展潛力與在地連結度的團隊，給予資源與專業輔導。

花蓮縣政府表示，期望藉由這批青年團隊的投入，不只協助個別店家復原，更能帶動光復街區經濟、農村旅遊及在地服務產業的整體動能，讓街道、店面與社區重新活絡起來。

計畫提供最高50萬元、補助比例70%以內的經費支持，徵件內容包含店面修繕、空間與動線優化、整體行銷與品牌再造、設備添購、數位轉型與服務升級等多元面向。花蓮縣政府強調，此次並非受災補貼，而是以「青年創業＋街區再生」為核心，希望透過聚落式、串連型的提案，逐步形塑光復未來的生活與消費樣貌。

縣長徐榛蔚表示，923 災害對光復造成嚴重衝擊，但「越是受傷的地方，越需要青年站出來」。她指出，本計畫不是一次性的經費補助，而是以長期培力與專業陪伴為主軸，鼓勵青年發展具有在地故事與市場潛力的服務或產品，讓光復從災後復原，走向街區更新與產業升級。縣府將持續作為青年創業的重要後盾。

▲▼說明會中由青年發展中心詳細說明徵件資格、審查重點、經費編列原則。

24日說明會中，由青年發展中心詳細說明徵件資格、審查重點、經費編列原則與常見錯誤，並以實際案例說明如何將店家現況、街區特性與未來想像轉化為具體可行的提案內容。許多青年一邊聽一邊做筆記，並針對「如何串聯周邊店家」「是否可以結合旅遊路線設計」「農產加工與品牌化是否符合補助範圍」等議題，提出具體問題，現場討論熱烈。

隨後的「計畫書撰寫實作工作坊」，由「九日良田」創辦人陳明忠擔任講師，以自身入選國發會地方創生計畫及原民會創業補助的實務經驗，帶領參與者從「問題與需求」、「目標設定」、「營運模式」、「財務規劃」等面向逐步拆解提案架構。講師也鼓勵青年在構思計畫時，不只看見自己店門口，更要思考如何與整條街、整個聚落一起被看見，讓光復未來成為更多人願意停留的地方。

青年發展中心執行長黃筱瑩指出，此次「光復青年創業再生行動計畫」定位為徵件型青年創業與再生計畫，以「資源＋陪伴」雙軌並行，一方面提供經費挹注，另一方面透過課程、諮詢與輔導協助青年完善提案與執行能力。她表示：「我們期待這不是單一店家的補強，而是透過一群青年團隊的集體行動，慢慢帶動光復街區經濟、觀光動線與在地就業，成為光復重新想像未來的起點。」

「光復青年創業再生行動計畫」即日起受理徵件至115年1月15日下午 5 時 30 分 截止，申請方式可採紙本郵寄至花蓮縣政府青年發展中心（花蓮市海岸路17號），或依簡章規定以電子郵件送件（hydc963@gmail.com）。相關徵件簡章與申請文件可於青年發展中心官網下載（https://ydc.org.tw/zh-hant/）。

