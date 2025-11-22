一直吃青菜還是便秘！醫師推補充「4款食物」：不到一周就能暢通

▲張家銘表示，許多人認為吃青菜能改善便秘，但慢性便秘並非如此單純，日常中可以補充4種食物來改善。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



基因醫師張家銘指出，許多人認為多吃青菜就能改善便祕，但慢性便祕的成因並非如此單純。他表示，便祕是腸道節奏被打亂的警訊，若一味增加纖維攝取，反而可能讓腸道更緊繃。張家銘引用英國營養師協會於今年發布的飲食管理指南，該文件整合75篇研究，針對成人慢性便祕提出具科學證據的有效飲食調整策略。

張家銘在臉書上表示，車前子殼纖維在多項研究中展現穩定效果，是改善排便的關鍵。他說，車前子屬於可溶性膳食纖維，可在腸道吸水形成凝膠，協助糞便順利排出。指南指出，每日攝取超過10克即可明顯增加排便次數並改善糞便質地。他提醒，許多人感受不強，是因為劑量不足，通常建議每天兩小包並搭配足夠水分，數日內即可感到改善。

張家銘進一步指出，奇異果、梅子與高礦物質水也被證實具有助於排便的作用。奇異果含有酵素與果膠，能促進腸道蠕動；梅子因富含山梨醇，可提升排便頻率，但腸躁症患者需注意可能不適。他並提到，高含鎂與硫酸鹽的天然礦泉水能增加腸道含水量，協助糞便變得柔軟順暢，不少患者在飲用後一週內就感受到差異。

在談到生活中可觀察的變化時，張家銘表示，固定補充車前子、奇異果與合適的水分後，排便規律、多日未排的情況減少、糞便不再乾硬，往往使民眾明顯感受到負擔降低。他說，這些回饋是腸道正在恢復正常節奏的指標，包括不再需要費力排便、腹脹感減少等，都是身體給出的直接訊號。

張家銘也分享三項在生活中可落實的實用步驟。他提到，首要任務是補充正確類型的纖維，以可溶性纖維為主並搭配高礦物質水，可在數天內使排便更順暢。其次是建立固定的排便節奏，例如每日早餐後給自己幾分鐘坐在馬桶上，讓腸道重新建立反射。他指出，不少人的便祕僅靠調整節奏就改善許多。

最後，他建議若伴隨腹脹與排氣不順，可透過益生菌調整腸道菌相，以提升整體舒適度。張家銘強調，益生菌的作用並非增加排便量，而是改善腸道環境，使腹脹與卡住的感覺減輕。他呼籲，照顧腸道就是讓身體更輕鬆，若能給予正確的工具與節奏，便祕不必成為現代人的生活常態。