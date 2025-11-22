周玉蔻曝賴清德稱人均GDP明年破4萬美元　且「國家有錢就要減稅」

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

資深媒體人周玉蔻今（22日）在臉書分享，總統賴清德出席了一場未公開的活動，細數台灣經濟發展，賴總統重申主計處今年9月提出的數字表示，明年2026年台灣的國民年平均所得，可望達到4萬美元；另外，賴也在會中多次強調，大型企業繳了很多的稅，「國家有錢，就要減稅，讓很多人不必繳稅」，包括私立大學學費補助、長照、租屋等，是讓台灣民眾對人均GDP破4萬美元有感的主因。

資深媒體人周玉蔻在臉書上分享，今天在一個未向媒體公開的活動中，聽了賴清徳總統花了26分鐘，即席詳細解說台灣經濟發展，從馬英九未能實踐的「633」到今年前3季5%、8%、7%的經濟成長率的過程與演變。內容紥實，沒有演講稿、沒有ppt，沒有小抄。

周玉蔻說，周六上午，這場演說雙重收穫：練台語、聽現任總統說台灣經濟發展的內涵與展望。她說，更重要的是，賴總統重申主計處今年9月提出的數字表示，明年2026年台灣的國民年平均所得，可望達到4萬美元。這個數字，原先預期是2030年達標。

周玉蔻說，賴總統在會中好幾次強調，大型企業繳了很多的稅，國家有錢，就要減稅，讓很多人不必繳稅；要照顧需要照顧的人。私立大學學費補助給個別學生、長照、租屋等，這些，才是讓台灣民眾對人均GDP破4萬美元有感的主要原因，「總統說了，很好，希望政府貫徹執行，多多讓大家知道」。

此外，周玉蔻還提到，賴總統還講到了川普、高市早苗對台灣真心友善、支持的事實；周說，賴還一一陳述台日關係緊密的故事，很多日本政要來台灣訪問，「石破茂來了，回去後當上首相；高市早苗來了，回去也當上了首相」，說著說著，賴總統自己先笑了。