政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外媒爆台赴美投資4000億美元降關稅　經貿辦：持續確認協商內容

▲台美關稅可能出現變化。（圖／路透）

▲台美關稅可能出現變化。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

外媒《金融時報》21日報導，台美關稅協議近期將公布，台灣承諾支持在美國建立科技園區，且承諾對美投資金額約4000億美元。對此， 行政院經貿談判辦公室表示，我方談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，談判團隊也持續以書面文件交換確認協商內容，與美方凝聚共識，盼盡早達成協議，展開台美下一階段的經貿合作。

行政院經貿談判辦公室表示，我方談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅優惠。

經貿辦指出，由於232條款不只涉及半導體，還有其他項目，因此我方持續爭取優惠待遇，同時也為我方赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。

經貿辦表示，在供應鏈合作部分，我方所提出的「台灣模式」，是由企業基於國際佈局，自主規劃到美國投資，貼近客戶、增加競爭力。而政府則提供金融的信保支持，也透過台美政府之間「G 2 G」的合作形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，也協助相關產業在美國的佈局，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

經貿辦表示，我方談判團隊持續以書面文件交換確認協商內容，與美方凝聚共識，盼盡早達成協議，展開台美下一階段的經貿合作。

