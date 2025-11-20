縱火害死女室友！男扮女裝自首　新北院改論殺人罪判8年

▲曾姓男子涉嫌縱火後，穿女裝到警局自首。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北1名曾姓男子去年（2024年）10月凌晨在租屋處縱火，造成同層1位女室友枉死，身材壯碩的曾男事後穿上格子短裙等女裝，搭路人便車到警局報案自首、拜託警消幫找他的貓，新北檢起訴他涉犯過失致死等罪嫌，新北院變更起訴法條為殺人罪嫌，選任國民法官參審，今（20日）判處8年徒刑，可上訴。

判決理由指出，曾男縱火的分租套房空間狹小，堆放衣物、床墊等雜物，曾男有縱火被判刑紀錄，即使智力略低於一般水準，仍知縱火極易延燒，卻未預防或撲滅，且犯案時間為一般人熟睡、難以及時逃生時刻，曾男主觀可預見很可能因火勢或濃煙造成死傷結果，事前仍沒向室友示警。

判決指出，本案造成1死1傷悲劇，曾男同時觸犯殺人既遂罪與殺人未遂罪，外加放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，從重依殺人罪論處，且精神鑑定他再犯風險不低，但他符合自首減刑條件，且按門鈴使鄰居得以及時撥打119灌救，據此判刑8年。

現年25歲的曾男到案被羈押至今，他前年（2023年）12月2日上午9點多，在新北市租屋處內，用卡式瓦斯爐燒衛生紙縱火，幸被鄰居及時撲滅著火的雜物，曾男去年6月被依放火燒燬住宅以外之自己所有物，致生公共危險罪，判刑2月得易科罰金定讞。

不料前案判決僅4個月，同年10月2日凌晨接近3點，曾男在本案新莊區租屋處4樓，涉用打火機點燃房內窗簾，延燒木門等物冒出滾滾濃煙，警消獲報緊急疏散現場4間套房共14人，但1位32歲吳姓女子因一氧化碳中毒與吸入性灼傷，送醫不治，吳女的男友也嚴重嗆傷。

體型壯碩的曾男縱火後，穿上格子短裙等女裝下樓，攔下1位路過的陌生騎士，騎機車載他到附近派出所報案，被警員認出他先前的縱火犯行，他辯稱精神病症發作，點火想驅趕耳邊傳來的謾罵聲，見火勢竄起慌張、又不會使用滅火器，逃走前有拍打同層每間套房房門，下樓也按每層住戶門鈴提醒。

曾男聲稱曾折返屋內救出自己的貓，但不見了，拜託警消幫忙找，卻沒關心縱火有無造成傷亡，被依殺人等罪嫌送辦，檢方認為曾男無殺人意圖，起訴他涉犯過失致死等罪嫌，原屬通常審理程序案件。

最初收案的新北院法官分析案情，認為曾男僅拍門按鈴、沒確認熟睡室友們有無醒來逃生就自己跑掉，已有即使害死人也無所謂的不確定故意，經討論後，變更起訴法條為殺人罪嫌，改列國民法官參審個案，檢方也變更起訴法條為傷害致死等罪嫌，沒被採納。曾男期間聲請轉軌通常程序、法官迴避、具保停止羈押等，均被駁回。