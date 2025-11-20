　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

縱火害死女室友！男扮女裝自首　新北院改論殺人罪判8年

▲▼ 曾男穿著女裝被移送到分局製作筆錄 。（圖／記者戴上容攝）

▲曾姓男子涉嫌縱火後，穿女裝到警局自首。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北1名曾姓男子去年（2024年）10月凌晨在租屋處縱火，造成同層1位女室友枉死，身材壯碩的曾男事後穿上格子短裙等女裝，搭路人便車到警局報案自首、拜託警消幫找他的貓，新北檢起訴他涉犯過失致死等罪嫌，新北院變更起訴法條為殺人罪嫌，選任國民法官參審，今（20日）判處8年徒刑，可上訴。

判決理由指出，曾男縱火的分租套房空間狹小，堆放衣物、床墊等雜物，曾男有縱火被判刑紀錄，即使智力略低於一般水準，仍知縱火極易延燒，卻未預防或撲滅，且犯案時間為一般人熟睡、難以及時逃生時刻，曾男主觀可預見很可能因火勢或濃煙造成死傷結果，事前仍沒向室友示警。

判決指出，本案造成1死1傷悲劇，曾男同時觸犯殺人既遂罪與殺人未遂罪，外加放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，從重依殺人罪論處，且精神鑑定他再犯風險不低，但他符合自首減刑條件，且按門鈴使鄰居得以及時撥打119灌救，據此判刑8年。

現年25歲的曾男到案被羈押至今，他前年（2023年）12月2日上午9點多，在新北市租屋處內，用卡式瓦斯爐燒衛生紙縱火，幸被鄰居及時撲滅著火的雜物，曾男去年6月被依放火燒燬住宅以外之自己所有物，致生公共危險罪，判刑2月得易科罰金定讞。

不料前案判決僅4個月，同年10月2日凌晨接近3點，曾男在本案新莊區租屋處4樓，涉用打火機點燃房內窗簾，延燒木門等物冒出滾滾濃煙，警消獲報緊急疏散現場4間套房共14人，但1位32歲吳姓女子因一氧化碳中毒與吸入性灼傷，送醫不治，吳女的男友也嚴重嗆傷。

體型壯碩的曾男縱火後，穿上格子短裙等女裝下樓，攔下1位路過的陌生騎士，騎機車載他到附近派出所報案，被警員認出他先前的縱火犯行，他辯稱精神病症發作，點火想驅趕耳邊傳來的謾罵聲，見火勢竄起慌張、又不會使用滅火器，逃走前有拍打同層每間套房房門，下樓也按每層住戶門鈴提醒。

曾男聲稱曾折返屋內救出自己的貓，但不見了，拜託警消幫忙找，卻沒關心縱火有無造成傷亡，被依殺人等罪嫌送辦，檢方認為曾男無殺人意圖，起訴他涉犯過失致死等罪嫌，原屬通常審理程序案件。

最初收案的新北院法官分析案情，認為曾男僅拍門按鈴、沒確認熟睡室友們有無醒來逃生就自己跑掉，已有即使害死人也無所謂的不確定故意，經討論後，變更起訴法條為殺人罪嫌，改列國民法官參審個案，檢方也變更起訴法條為傷害致死等罪嫌，沒被採納。曾男期間聲請轉軌通常程序、法官迴避、具保停止羈押等，均被駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」！比台灣5代更殺
柬埔寨驚天劫獄！黑幫老大獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃
快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見
林昀儒1日兩勝！連2局逆轉闖進男單16強
日雙胞胎姊妹擁「上億豪宅」卻淪月光族　窮到申請補助過活
法院判賠林智堅30萬　陳智菡：將上訴捍衛清白

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見

一盞燈照亮80年重生路！更保大會溫暖爆棚　鄭銘謙：這是新起點

海警兩度逼近金門海域！海巡強勢「中英文廣播」驅離

縱火害死女室友！男扮女裝自首　新北院改論殺人罪判8年

大哥的女兒就是狂！新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」　影片曝光

海關人員出國「機上性騷、恐嚇空服員」！　台北關嚴懲：2大過免職

桃園3寶神級對撞！行人闖紅燈+機車逆向搶快　雙雙1秒躺平

台88線拖板車變換車道釀3連撞！貨車翻覆「豆皮」掉滿地

離奇！情侶吵架害勸架男丟命　他趴轎車引擎蓋摔落慘遭輾斃

救柯文哲扯林智堅圖利醫院「容積率暴增」　陳智菡慘了要賠30萬

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見

一盞燈照亮80年重生路！更保大會溫暖爆棚　鄭銘謙：這是新起點

海警兩度逼近金門海域！海巡強勢「中英文廣播」驅離

縱火害死女室友！男扮女裝自首　新北院改論殺人罪判8年

大哥的女兒就是狂！新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」　影片曝光

海關人員出國「機上性騷、恐嚇空服員」！　台北關嚴懲：2大過免職

桃園3寶神級對撞！行人闖紅燈+機車逆向搶快　雙雙1秒躺平

台88線拖板車變換車道釀3連撞！貨車翻覆「豆皮」掉滿地

離奇！情侶吵架害勸架男丟命　他趴轎車引擎蓋摔落慘遭輾斃

救柯文哲扯林智堅圖利醫院「容積率暴增」　陳智菡慘了要賠30萬

最後3天！絕美5公尺金色精品聖誕樹　每天排爆快早點衝

屏東520戶社宅上梁！　預計2026年底完工、2027年申請入住

3輪滑選手穿中國隊服大陸出賽　高市府收集資料送運動部審查

快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見

台東大學成立護理學系籌備處　盼成東部醫護人才培育基地

一盞燈照亮80年重生路！更保大會溫暖爆棚　鄭銘謙：這是新起點

林昀儒1日兩勝！連2局逆轉吉村和弘　3比1挺進男單16強

快訊／美國消費力道不足、船隻裝載率與運價續跌　12月漲價無望

「夜王」重返中華男籃壓力大　盧峻翔：不想讓自己丟臉

從烏山頭水庫到溫泉之鄉　台南市、別府市、宇佐市共創台日觀光新篇章

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

社會熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

即／高雄6歲童連日狂吐送醫不治　死因待查

快訊／台中男坐超商外「臉色異常」！搶救無效亡

即／高雄某大樓驚傳墜樓　20多歲女當場死亡

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

書記官夫涉性騷偷摸小腿　議員妻道歉

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過

高雄田寮又見垃圾山！也是台南來的

「鴨哥」坐爽牢遙控洗錢50億　矯正署：符合規定

更多熱門

相關新聞

女乘客「燒成人形火球」倒月台上

女乘客「燒成人形火球」倒月台上

美國芝加哥發生駭人案件，一名26歲女子在捷運車廂內突遭潑灑液體、縱火焚身，導致全身嚴重燒燙傷，送醫搶救後依然生命垂危。根據最新消息，警方目前已逮捕一人。

連腦漿都流出！殺二房東297刀　68歲翁認罪拚減刑

連腦漿都流出！殺二房東297刀　68歲翁認罪拚減刑

變態男逼少女給看私密處「不然就殺你」

變態男逼少女給看私密處「不然就殺你」

男汐止街頭自撞民宅梁柱！酒測爆表送辦

男汐止街頭自撞民宅梁柱！酒測爆表送辦

房屋買賣糾紛持汽油縱火　害3人灼傷險死

房屋買賣糾紛持汽油縱火　害3人灼傷險死

關鍵字：

縱火公共危險殺人國民法官

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

Sandy主持外景大遲到！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面