酒駕累犯付不出罰款「險害祖母老家拍賣」　執行署3度緩拍

▲彰化分署3度暫緩拍賣，酒駕義務人終於清償近60萬元，保住充滿祖孫回憶的家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投埔里鎮20多歲男子於1年2個月內兩度酒駕，因拒絕酒測被裁處鉅額罰鍰，加上其他欠費近60萬元未繳清，導致他與年邁祖母同住的房屋險遭拍賣；行政執行署彰化分署經其陳情後，連續3次法外施恩、暫緩執行，男子最終辦理貸款繳清所有欠費，也保住了充滿回憶的老家。

彰化分署指出，該名義務人於112年1月因拒絕酒測、遭裁罰9萬元，監理站在113年初將此案移送至該分署執行，就其名下位於埔里鎮的不動產辦理查封登記，但書記官至現場張貼封條時，男子表示該不動產為祖母過戶予他，且自幼與祖母相依為命、現仍同住於此，深怕導致祖母流離失所；該分署考量人情與其特殊家庭狀況後，同意他的請求，允許其按月繳納6000元，以暫緩拍賣程序。

不料男子沒過多久，又於113年3月再次酒駕，遭裁罰30萬元，因罰款金額暴增，分署旋即重啟不動產執行程序，書記官在同年9月再赴其埔里住家勘測時，男子再次請求繼續每月繳納6000元並暫緩拍賣，以免祖母居無定所；執行人員考量其祖母年事已高，二度同意。

至今年8月，彰化分署書記官發現男子又未依約繳納款項，於致電催繳時得知其祖母已往生、他目前轉至臺中市工作而疏忽未繳款，該分署統計其2次酒駕罰單，加上其他交通罰鍰以及未繳的健保費，總共積欠近60萬元，且查封標的已無人居住，遂發文予不動產估價事務所進行鑑價，重啟執行程序；男子至日前主動去電，表示不忍承載太多與祖母共同回憶的老家被拍賣，決定辦理貸款以清償所滯欠的監理與健保案件，數日後果然履行承諾，親自將所有欠款繳清，分署也迅速發函地政事務所塗銷查封登記。

彰化分署強調，為回應社會對酒駕零容忍的高度期待，仍會持續強力執行各類酒駕罰鍰案件，另於近期積極提供酒駕義務人及其家屬「台灣戒酒暨酒癮防治中心」的衛教文宣與聯絡方式，建立酒癮治療轉介管道，希望從根本上預防酒駕行為發生、降低再犯率；如有接獲彰化分署轉介訊息，可撥打分署電話（04）7269435 查證及諮詢。