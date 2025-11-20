　
社會 社會焦點 保障人權

信用卡被盜刷！北市翁報案急查…竟是19歲愛孫買新手機送女友

▲桃園市中壢警分局劉姓員警，去年1月間透過線民提供身分證使用，但卻遭冒用在網路上盜刷8萬餘元，事後被列為詐欺共犯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲信用卡被盜刷北市阿公嚇到，警一查真相竟是愛孫下的手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市19歲吳男趁阿公不注意偷走信用卡，帶女友到電信門市刷4,300元買手機，還在簽名欄偽簽。阿公發現卡片遺失並掛失後，才驚覺遭盜刷報案。警方調閱監視器追查到孫子身上，吳男也到案坦承。士林地檢署偵結，依竊盜、行使偽造私文書等罪起訴。

據了解，19歲吳男在今年5月間帶著女友到汐止一間連鎖電信門市，挑選4,300元的手機與1,424元配件後，竟拿出祖父的信用卡付款，並在簽名欄偽簽阿公姓名，讓整筆交易看起來像是「阿公本人刷的」。店員當下未發現異狀。

幾日後，阿公準備使用信用卡時，才赫然發現卡片不見。向銀行掛失後得知卡已在5月2日晚間被刷買手機，他立刻驚覺遭盜刷，隨即報警處理。

警方受理後，調閱刷卡紀錄、比對電信門市監視影像，很快就發現刷卡的男子與阿公家屬高度相似。進一步追查後確認盜刷者正是孫子吳男。警方通知他到案說明，他在警方詢問時坦承整起犯行。

檢警進一步比對刷卡簽名、監視器影像、吳男到案後的供述，以及阿公報案時提供的資訊，認定吳男趁機竊取信用卡、持卡盜刷，並於刷卡簽名處偽簽阿公姓名，行為已構成竊盜與行使偽造私文書等犯罪，依法起訴。

11/17 全台詐欺最新數據

