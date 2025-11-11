女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區昨（10日）下午，一名56歲陳姓男子邊走邊抽菸，隨手亂彈菸蒂，直接彈到在等紅燈的30歲賴姓女騎士的手部，女騎士不滿對賴男表示「菸蒂怎麼可以這樣亂彈？」，陳男原本已經離開，沒想到卻回頭持雨傘揮打女騎士，造成她臉部受傷，一名穿粉衣的熱心民眾將陳男控制，等待員警到場，事後女騎士對陳男提告，訊後依傷害罪移送偵辦。

▼監視器拍下陳男對賴姓女騎士施暴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日下午4時許，賴姓女騎士騎機車在竹林路225巷口停等紅燈，此時陳姓男子邊走邊抽菸，走到賴女前，竟直接朝她手部彈菸蒂，賴女不滿「菸蒂怎麼可以這樣亂彈？」，陳男回嘴「啊不然你想怎樣？」，逕自走進旁邊彩券行。

沒想到陳男進入彩券行後隨即回頭走到賴女旁，直接用雨傘對她揮打2下，賴女當場痛到捂臉，就在將機車停好時，陳男再拿起斷掉的雨傘揮打賴女，造成她臉部受傷噴血，連安全帽遮風鏡都打破。就在陳男逞兇後要離開現場，被旁邊目擊的粉衣熱心民眾衝上前，對陳男架住脖子控制，「小姐，這裏我抓住他，妳趕快報警。」

警方獲報趕抵，先協助受傷的賴女就醫，並將施暴的陳男帶回派出所偵訊，事後賴女對陳男提告，訊後依傷害罪移送新北地檢署偵辦，賴女也將事發過程貼文在社群軟體Threads「永和區的居民們注意」。

▼粉衣正義哥將施暴陳男控制，等待員警到場 。（圖／翻攝自Threads）

▼賴女拍下被打破的安全帽遮風鏡 。（圖／翻攝自Threads）