謝長廷曝是石破茂內閣決議敘勳　「中國只為打擊高市借題發揮」

▲前駐日代表謝長廷。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

我前駐日代表謝長廷獲頒日本最高等級的「旭日大綬章」，引起中方不滿，批評日方涉台錯誤舉動。對此，謝長廷18日晚間表示，這次敘勳的決定是由石破茂內閣決議，並非高市早苗內閣，他的受勳理由是對增進台日民間等交流以及推動日台「善的循環」有卓越貢獻，跟政治主張毫無關係，「中國外交部顯然只是為了打擊高市早苗首相而草率借題發揮」。

謝長廷本次獲頒日本最高等級的「旭日大綬章」，日本政府日前舉行秋季授勳儀式，由日皇德仁在皇居「松之間」親自授勳，並由日本首相高市早苗遞交勳記。不過，此舉引發中方不滿，中國外交部發言人郭嘉昆痛批，「日本政府執意提議和推動給鼓吹台獨論調的人授勳，是日方在涉台問題上的又一錯誤舉動，中方對此堅決反對」。

▼我前駐日代表謝長廷獲頒日本最高等級的「旭日大綬章」。（圖／謝長廷臉書）



對此，謝長廷表示，在日本政府公布我獲旭日大绶章後，中國外交部發言人即公開聲明嚴重抗議，受勳第二天的11月12日他們又再度抗議。他說，本來受勳的事情在中國大陸可能沒有幾個人注意，經過他們外交部這樣大動作的喧嘩，估計至少有三億人知道，難怪台灣的媒體朋友說，「這是另一種方式的祝賀和宣傳吧」。

謝長廷指出，他當然可以幽默以對或一笑置之，但日本主辦單位因好意而遭受不當壓力，總覺得過意不去。他說，其實第一次抗議時，就有心理準備接可能的變卦，但結果證明，日本內閣和宮內廳對他的受勳程序，一切都按預定進行，天皇陛下親綬勳章，高市早苗首相也出席親頒証書，如同一位日本國會議員朋友說的，「日本政府要敍勳給誰？天皇要親授給誰？完全是自立自主的判斷，不是由別的國家來決定，也不會因外力而改變」。

謝長廷透露，其實這次敘勳的決定是由石破茂內閣決議，而不是高市早苗內閣，他的受勳理由是對增進台日民間等交流以及推動日台「善的循環」有卓越貢獻，跟政治主張毫無關係，中國外交部顯然只是為了打擊高市早苗首相而草率借題發揮，連基本資料都沒有閱讀。

謝長廷表示，也或者如某位網友說的，惡的勢力最怕善的循環，因為善的循環會讓善的力量不斷擴大，所以看到「善的循環」四個字就氣昏頭。